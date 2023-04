L’escroquerie au code de la route fait de plus en plus de bruit, des millions de français sont concernés !

Une fois de plus, dans ce contexte de crise actuelle, on peut dire que les scandales ne cessent de se multiplier… Pour vous en rendre compte, d’ailleurs, il suffit de voir les différentes arnaques en tous genres que l’on peut lire ici et là sur la toile ! En revanche, peu de personnes auraient pu penser que le code de la route allait pouvoir être concerné par une polémique aussi dingue que ce que l’on a pu découvrir jusqu’à présent…

En effet, vous allez notamment vous rendre compte rapidement que certains ne se privent pas pour aller encore et toujours plus loin concernant les escroqueries, et cela pourrait bien vous mettre à mal !

Petite question relative au code de la route :

Selon vous, qui est en tort dans ce cas précis ? 🤔 pic.twitter.com/we87n7mNov — THIERRY Touche à tout (@ThierryTout) March 6, 2023

Une escroquerie qui aurait pu rapporter très gros !

Une fois de plus, c’est notamment sur les réseaux sociaux que l’on a pu découvrir cette véritable escroquerie qui est assez bien huilée. Pendant de nombreuses années, ces deux hommes qui ont pu se lancer dans un projet d’escroquerie assez terrifiant ont pu générer peut être des milliers d’euros sans que personne ne s’en rende vraiment compte.

En revanche, cette histoire pourrait malheureusement donner des idées à d’autres arnaqueurs, même si la fin de partie a été sonnée il y a de cela tout juste quelques jours pour ces arnaqueurs par le tribunal. En effet, si on sait d’ores et déjà que certains auraient pu avoir envie de se tourner vers une arnaque similaire, on se doute bien que cette arnaque sera bien plus difficile à mettre en place désormais. Et pourtant il s’agit très clairement d’une escroquerie qui aurait pu notamment vous concerner sans même que vous le sachiez !

Des fraudes massives en bande organisée !

On peut dire que l’histoire dont on a pu entendre parler dans les médias risque bien de faire encore bien plus de bruit que ce que l’on aurait pu imaginer… En effet, on peut dire que ces français qui ont décidé d’aller trop loin dans leur arnaque ont pu notamment aller trop loin, et mettre potentiellement en danger des automobilistes…

Avec plusieurs dizaines de fraudes au niveau des examens, on se doute bien que l’arnaque pourrait malheureusement être encore plus vaste que ce que l’on a pu découvrir. Concrètement, pour cette arnaque assez importante, il y a tout de même des peines de prison qui peuvent être reçues, ce qui pourrait bien dissuader d’autres personnes de se lancer dans une telle arnaque.

En revanche, on se doute bien que toutes celles et ceux qui ont pu passer ces examens frauduleux devront peut être être amenés à se retourner contre l’entreprise, à moins qu’ils aient pu trouver une toute autre solution pour essayer d’avoir le code de la route, mais surtout le permis de conduire par la suite !

Une arnaque qui a fait du bruit sur les réseaux sociaux !

Si vous vous demandez comment cette grosse arnaque au code de la route a pu faire autant de bruit, et bien il faut une fois de plus remonter au niveau des influenceurs !

Alors que la polémique fait rage au niveau des arnaques que certains d’entre eux peuvent parfois réaliser, on se doute que cela pourrait malheureusement encore mettre à mal l’image de certains d’entre eux… En effet, c’est notamment avec la promotion de ce service sur les réseaux sociaux que les autorités ont pu comprendre que cette arnaque pouvait aller trop loin !