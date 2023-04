CAF : c’est terrible, des millions de français concernés par la fin des aides sociales après cette très grosse annonce !

Alors que certains d’entre vous ont pu avoir beaucoup de mal à joindre les deux bouts récemment, on pourrait penser que les aides sociales allaient pouvoir continuer de la sorte, mais il n’en est rien dans la réalité… En effet, comme vous pouvez vous en douter, c’est une fois de plus sur les réseaux sociaux et dans la presse que l’on a pu découvrir cette terrible nouvelle, si bien que cela pourrait avoir de lourdes conséquences pour certains d’entre vous !

Si vous touchez les aides sociales depuis déjà de nombreuses années, vous pourriez notamment avoir du mal à conserver ces dernières, car on a pu comprendre que cette toute nouvelle information allait pouvoir tout changer.

Nous allons augmenter la durée nécessaire de résidence en France pour percevoir le minimum vieillesse. Je travaille par ailleurs à le faire pour l’ensemble des allocations sociales. pic.twitter.com/1Fw9EHsVhT — Gabriel Attal (@GabrielAttal) March 8, 2023

Des fraudes qui se multiplient avec le temps !

En effet, vous n’êtes pas sans savoir que de plus en plus de français sont malheureusement en train de vivre dans des situations encore et toujours plus précaires, si bien que cela pourrait vous mettre à mal dans les prochaines semaines et dans les prochains mois.

Concrètement, comme vous pouvez vous en douter, c’est en effet un nouveau moyen de la part du gouvernement français d’éviter les fraudes qui se font de plus en plus nombreuses. En effet, cela pourrait bien être la fin de la partie pour certains qui ne se privent pas pour prendre certaines libertés.

📊 Fraude aux cotisations sociales : 10 Mds € (patrons) 📊 Fraude aux allocations sociales : 0.351 Md € (précaires) Objectifs :

✅ Détruire le système social

✅ Prendre l'argent public pour le donner au secteur privé

✅ Privatiser les services publics pic.twitter.com/ibLZbo10rB — Inna Da Sky 💭 (@InnaDiYard78) March 27, 2023

Pour couronner le tout, avec notamment des aides sociales qui peuvent arriver avec un peu de retard sur certains mois, comme cela a pu être vue notamment il y a quelques semaines encore, on se doute bien que cela pourrait bien vous mettre à mal même si vous pensiez ne pas être concerné par cette nouvelle annonce de la part du gouvernement…

Attention, les règles sont de plus en plus strictes !

La situation pourrait bien être assez folle pour ces millions de français qui n’arrivent plus du tout à joindre les deux bouts… En effet, même si certains d’entre vous estiment avoir besoin de tout cet argent qu’ils pouvaient recevoir chaque mois, il se pourrait bien que tout cet argent ne soit plus à votre disposition dans les prochaines semaines…

Bonne nouvelle pour les bénéficiaires de minima sociaux : dès le 1er avril 2023, certaines prestations sociales vont être revalorisées :

🔹Assurance chômage

🔹RSA

🔹Prime d’activité

🔹AAH

🔹Prestation Partagée d’Éducation d’Enfant

🔹Prime de naissance https://t.co/MXiTSoekpZ — Laurent SEGNIS (@LaurentSegnis) March 28, 2023

Concrètement, le gouvernement a pris une décision assez radicale qui pourrait bien tout changer ! En effet, le ministre chargé du sujet a notamment décidé de prendre les devants et multiplier les contrôles pour éviter les fraudes. Il faut bien dire qu’avec notamment plus de 14 milliards d’euros de fraude qui ont pu être estimés, on imagine bien que certains d’entre vous pourraient être peut être concernés sans même le savoir.

En revanche, pour le moment, on constate que le gouvernement n’a pas du tout pu communiquer sur tous les contrôles qui allaient pouvoir être faits en France : allez-vous être concerné par cette annonce qui pourrait vous coûter cher ?

Un « flicage » en règle pour les personnes qui n’ont pas droit aux aides sociales !

Bien évidemment, il est malheureusement tout à fait possible que vous perceviez les aides sociales de la CAF sans y avoir droit, mais aussi sans que cela ne soit intentionnel…

En revanche, nul ne sait encore comment il sera possible de remédier à une telle situation pour tous les français qui vivent un vrai cauchemar depuis maintenant plusieurs mois. On se doute que les contrôles devraient donc se multiplier dans les prochaines semaines à venir si le gouvernement se lance bien dans cette décision…