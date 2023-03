CAF : gros chamboulement, on en sait plus sur le nouveau mode de fonctionnement des versements

Il ne se passe plus une seule semaine sans que l’on ne puisse entendre parler de nouvelles concernant la CAF et le RSA. En effet, en très peu de temps, il se trouve que tout a pu être complètement mis à mal pour ces français qui ont vraiment besoin de savoir comment s’y prendre pour avoir leurs droits aux aides sociales…

Il faut dire que certaines expérimentations qui ont pu avoir lieu il y a de cela déjà quelques semaines ont pu donner lieu par la suite à d’autres situations toujours plus étonnantes les unes que les autres…

Un cauchemar du calendrier, les conséquences pourraient être catastrophiques !

En revanche, peu de personnes auraient pu penser que le fameux versement à la source aurait pu prendre une part aussi importante dans cette actualité qui est pourtant rythmée par les grèves et les manifestations. Comme vous pouvez vous en douter, même si le grand public et les médias ne parlent bien souvent que des sujets qui concernent notamment les retraites, on se doute bien que les autres projets du gouvernement évoluent également avec le temps qui passe !

A l’occasion de la journée des droits des femmes, nous avons choisi de publier notre index d’égalité professionnelle Femmes / Hommes. Cet index est une obligation légale. Cette année, comme la précédente, nous avons obtenu un score de 98/100. pic.twitter.com/54e9o9f2sY — Caf du Var (@CafduVar) March 8, 2023

Ces dernières années, vous avez d’ailleurs forcément pu entendre parler de ce projet pas tout à fait comme les autres, avec notamment le projet d’Emmanuel Macron qui a déjà quelques années maintenant ! En effet, on se doute bien que celui-ci aura pu être assez long à mettre en place, mais certains d’entre vous n’apprécient pas vraiment de voir ces tous nouveaux changements apparaître au moment où on constate que les retraites sont au cœur des débats publics ! On se doute bien que cela ne doit pas du tout faciliter les choses…

Des démarches qui devraient mettre à mal les fraudeurs…

A l’heure où de plus en plus de français vivent dans le besoin, on se doute bien que la France va devoir faire face à de plus en plus de fraudes en tous genres, même si on se doute bien que certains vont avoir du mal à abuser du tout nouveau système financier mis en place par la CAF. En effet, le tout nouveau mode de versement mise en place par la CAF devrait pouvoir tout changer…

L’intermédiation financière évolue en 2023 pour devenir automatique.

Notre rôle : collecter la pension alimentaire auprès de celui qui la paie pour la reverser à celui qui doit la recevoir.

Pour tout savoir👉 https://t.co/IniXOc39TU pic.twitter.com/odnOnrygtD — Caf du Var (@CafduVar) March 7, 2023

Concrètement, on a notamment pu apprendre que les aides sociales devraient être plus difficiles à frauder, ce qui est une bonne idée en soi ! En revanche, on constate malgré tout que certains craignent d’avoir des erreurs sur leur dossier, les empêchant ainsi de pouvoir profiter de tout cela… En revanche, certains médias ont tout simplement décidé de faire le test, comme on a pu le voir notamment avec 5 départements qui ont pu voir une nouvelle mise en place récemment pour ce changement pas comme les autres…

Voici les nouvelles démarches que vous allez devoir réaliser !

SI vous vous demandez comment vous y prendre pour les aides sociales suite à ces toutes dernières décisions, et bien les lignes qui suivent devraient vous être d’une grande aide ! En effet, on sait que la déclaration sera désormais déjà remplie, et les allocataires potentiels mais aussi les bénéficiaires n’auront plus qu’à les vérifier !

🖐️Quelle que soit votre situation la Caf peut vous aider ! Pour faire une simulation, demander une prestation, modifier votre situation, connaître nos aides, …

👉rendez-vous sur le site https://t.co/14orDWJQRv ou l'application mobile ! #caf #aide #prestation pic.twitter.com/Zp3eIsLJIG — Caf Côte d'Or (@caf21_actus) March 8, 2023

Dans les faits,on se doute bien que certains pourront avoir du mal à comprendre les différents documents qui font référence aux APL, aux ALF, ou encore aux ALS, mais on imagine bien qu’un accompagnement devra pouvoir être fait pour toutes les personnes qui en ont besoin…