Cette femme devient complètement dingue après un achat chez Primark, elle balance tout !

On peut dire que certaines clientes ne sont pas toujours faciles à appréhender, et n'hésitent pas à dire haut et fort ce qu'elles pensent !

En ces temps assez difficiles, on peut dire que la satisfaction des clients doit encore une fois être la priorité des marques ! Et pour cause, si vous voulez pouvoir mettre toutes les chances de votre côté pour être sûr et certain de trouver une bonne idée pour vous faire plaisir, vous pourrez facilement trouver des vêtements dans les grands magasins. En revanche, il arrive parfois que rien ne se passe comme prévu…

Des clientes qui sont de plus en plus exigeantes !

Cette cliente de la marque Primark ne s’attendait sûrement pas à vivre un vrai calvaire après avoir pu se rendre dans ce magasin ! Comme vous allez le voir, il se pourrait bien par ailleurs que cela déclenche de nouvelles réactions de la part d’autres clients… En effet, il est assez fréquent de voir certaines situations avoir un effet boule de neige, et dans ce cas précis, alors plus rien ne peut arrêter le bad buzz !

Bien que la marque Primark soit clairement réputée pour pouvoir proposer des produits de qualité, on peut dire que la marque ne s’attendait surement pas à une situation aussi démentielle… En effet, depuis déjà quelques jours, on constate par ailleurs que la marque se trouve dans une situation plus que délicate, et qui pourrait clairement mettre à mal ses futurs produits. Bien évidemment, pour bien comprendre la situation, il faut revenir aux fondamentaux !

On se doute bien que si cette cliente a pu essayer de s’en prendre à la marque Primark, cela n’a rien d’un hasard… Mais, finalement, est-ce que l’on peut dire que tout cela est justifié, ou s’agit-il d’une mauvaise expérience de la part de cette cliente pas comme les autres ?

Une taille 38 pas comme les autres pour cette cliente !

Certaines clientes sont parfois bien plus difficiles à suivre que d’autres… Et pour cela, on peut dire que Chloé Maguire, la femme qui a pu témoigner récemment de ce qu’elle a pu juger comme une mauvaise expérience chez Primark, pourrait bien faire toute la différence… En effet, on se doute bien que certaines femmes comme elle pourraient bien prendre des décisions assez radicales suite à cette expérience pas comme les autres.

En effet, alors qu’elle fait un beau 38, on peut dire que cette jeune femme ne se prive pas pour acheter en toute confiance les pantalons de chez Primark à un très bon prix. En revanche, elle a été très surprise de voir que, finalement, elle ne pouvait tout simplement plus se contenter de cette taille et qu’elle allait devoir faire de très gros compromis !

Ce n’est pas une simple taille 40 qu’elle a dû mettre à la place, ni du 42, mais bien une taille 42 ! Contre toute attente, elle a donc purement et simplement décidé de frapper très fort…

WTF Primark. Je fais une taille 38. Je suis un peu ballonnée, mais quand même ! Je refuse d’acheter une taille 44 !

Un vrai coup de gueule sur les réseaux sociaux !

Comme on a pu le voir sur le fameux réseau social Tik Tok, la jeune femme n’a donc pas hésite une seule seconde à interpeller la marque pour témoigner de sa mauvaise expérience. En revanche, on se doute bien que certains internautes ne vint vraiment pas se priver pour la critiquer, et lui dire de façon très claire qu’elle devrait justement accepter de porter des pantalons de la taille 44, même si ces 400 000 vues ont pu parfois provoquer la colère chez bien d’autres femmes dans le monde…