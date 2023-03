Ce repas est le pire de tous, ce prisonnier dévoile des images dégoûtantes de ce qu’il mange en prison !

Bien évidemment, même si on ne s’attend clairement pas à recevoir de la nourriture d’un restaurant en prison, on se doute bien que cela pourrait bien donner lieu à de sacrées affaires comme on peut le voir encore une fois sur la toile…

En effet, vous n’êtes pas sans savoir qu’avec notamment de plus en plus de personnes en France et dans le monde qui sont dans le besoin, on se doute bien que les délits sont parfois punissables de prison, et dans ce cas, les conséquences ne sont pas toujours celles que l’on imagine…

(Mirror):#Inmate moans prison food is 'worse than dog food' and 'he'd rather starve' : The prisoner serving time at HMP Risley sent over pictures including baked beans, pasta, omelettes and fish and chips .. https://t.co/gojd6qVqEW pic.twitter.com/XZ7UQR1mA2 — NewsOnePlace.com (@newsoneplace) April 1, 2019

Des délits que les prisonniers regrettent amèrement…

En effet, vous avez d’ailleurs forcément pu entendre parler de certains prisonniers qui ont pu se plaindre de façon assez impressionnante de leurs conditions de détention, et cela peut très bien se comprendre par ailleurs… Avec de plus en plus de risques qui sont pris pour essayer d’arrondir leurs fins de mois, certaines personnes en France et dans le monde vont parfois beaucoup trop loin !

À tel point que de nos jours, personne ne saurait dire quelle pourrait être la prochaine arnaque à venir pour ces quelques personnes en France et dans le monde qui veulent vraiment tout faire pour tenter de gagner de l’argent. En revanche, on sait d’ores et déjà que cela pourrait bien provoquer la colère de celles et ceux qui n’ont pas toujours réussi à trouver des alternatives.

Et si vous vous retrouvez prochainement en prison, autant dire qu’il y a ce petit détail qui pourrait vraiment vous dissuader de recommander des actes odieux : la nourriture ! Comme vous allez le voir, il se trouve que les prisonniers sont d’ailleurs assez nombreux à se plaindre de la nourriture qu’ils peuvent avoir en prison.

Des repas qui ne sont pas toujours bien équilibrés !

Avec les messages du gouvernement qui nous indiquent de manger 5 fruits et légumes par jour, on se doute bien que cela n’est pas toujours possible pour toutes celles et ceux qui vivent en prison aujourd’hui. Et pourtant, il se pourrait bien que certains arrivent tout de même à leur fin en faisant quelques achats dans les épiceries quand cela est possible, mais cela reste tout de même de grandes exceptions.

Prison de Huy : après une livraison de repas par drône, le personnel dénonce la surpopulation et le manque de sécurité https://t.co/AayWtlWkks — RTBF info (@RTBFinfo) February 22, 2023

En revanche, on a pu voir par exemple que certains lieux ne donnaient pas toujours des repas très équilibrés pour certains prisonniers, et c’est une fois de plus en Angleterre qu’une photo a pu faire le buzz sur la toile, jusqu’à arriver en France où on a pu constater une situation assez alarmante et même plutôt catastrophique, il faut bien le dire ! Personne n’aurait pu imaginer un repas aussi peu appétissant…

Tous les prisonniers se voient offrir des fruits et des légumes dans le cadre de trois repas sains par jour, qui répondent aux directives nutritionnelles établies par l’Agence des normes alimentaires et le ministère de la santé !

À gauche repas de detneu en prison gratuit. À droite repas de comme j'aime 490€/mois pic.twitter.com/Cck8QwEXup — Sandoz 🇨🇵 (@SandozProd) April 23, 2021

Ce repas est « pire que de la nourriture pour chien » !

On peut dire que le Manchester Evening News ne se prive pas pour aller parfois un peu trop loin dans des déclarations. En effet, on a pu notamment voir que le journal ne s’est pas privé pour publier une photo assez hallucinante de ce repas pris en photo par ce prisonnier.

On a pu voir notamment, dans cette photo, un repas qui donne vraiment envie de vomir pour certaines et certains d’entre vous ! En revanche, la prison a tenu à prendre la parole, en disant haut et fort notamment que ce repas suivait tout de même les différentes recommandations du ministère de la Santé…