Cet homme n’a plus du tout le droit de faire de don, il est complètement anéanti par cette décision terrible…

Une fois de plus, c’est notamment dans la presse nationale, dans le quotidien Libération, mais aussi sur le web, que l’on a pu découvrir une histoire qui est pour le moins assez surprenante, il faut bien se l’avouer !

Alors que de plus en plus de français n’arrivent justement à plus du tout faire de dons, on a pu constater qu’un homme en particulier a pu, au contraire, être tout simplement interdit de faire des dons par la suite ! Si l’histoire peut prêter à sourire au départ, il s’agit bel et bien d’une histoire assez sérieuse, et vous allez notamment pouvoir remarquer que les autorités sont assez inquiètes.

Des histoires encore et toujours plus folles relayées sur les réseaux sociaux !

En revanche, contrairement à ce que certains d’entre vous auraient pu imaginer dès le départ, il ne s’agit pas du tout d’une très grosse arnaque, bien au contraire ! En effet, il se trouve que si on a pu clairement entendre parler d’arnaques récemment, que ce soit au niveau de certains influenceurs ou même d’anonymes, on se doute bien que l’histoire qui suit va pouvoir faire parler d’elle pour de toutes autres raisons.

Jonathan M., 41 ans, un donneur de sperme en série, à l’origine d’au moins 550 naissances, a été interdit par la justice néerlandaise de faire don de sa semence. pic.twitter.com/KjVwKHoNWi — cultinews (@cultinews) April 29, 2023

En effet, cette anecdote est totalement folle, si bien qu’elle paraît même assez difficile à croire quand on peut y réfléchit un peu. Pour bien vous en rendre compte, nous avons tout simplement voulu en savoir un peu plus sur cette histoire pas comme les autres, et autant dire que cela va pouvoir faire clairement toute la différence par rapport à ce que l’on aurait pu imaginer voir. Une fois de plus, on va notamment voir que la réalité est parfois encore un peu plus folle que la fiction.

Après un don à plus de 550 personnes, cet homme ne peut plus rien faire !

Contre toute attente, vous pourriez très bien être interdit de faire des dons du jour au lendemain, mais, comme vous pouvez vous en douter, on ne parle pas de n’importe quel don… En effet, les dons d’argent ne sont pas concernés ici, et on peut donc en déduire que cette histoire n’est pas vraiment liée à la crise économique que nous traversons à l’heure actuelle en France mais aussi partout ailleurs dans le monde.

🪱🇳🇱 FLASH – Un donneur de sperme en série, à l’origine d’au moins 550 naissances, a été interdit par la justice néerlandaise de faire don de sa semence. Le tribunal s’est inquiété des difficultés psychologiques lorsque les enfants découvriraient l’existence de plusieurs… pic.twitter.com/SoIc6Zsgqj — Mediavenir (@Mediavenir) April 29, 2023

D’ailleurs, pour vous faire une idée un peu plus claire sur le sujet, vous devriez savoir que cette histoire n’a pas du tout eu lieu en France, car il s’agit ni plus ni moins de la justice néerlandaise qui a pu décider de se prononcer. Dans les faits, cet homme a donc tout simplement été interdit de faire un don supplémentaire de sa propre semence ! Si cela peut paraître assez fou, dans la réalité, le tribunal a jugé bon de se lancer dans une telle interdiction…

Une sombre histoire qui amuse même Julien Doré !

Alors que le tribunal s’est notamment inquiété des potentiels demi-frères et soeurs, mais aussi des différents risques d’inceste qui pourraient être provoqués par ces dons si particuliers, on peut dire que cela a pu faire réagir quelqu’un en particulier…

Je me laisse pas abattre, go vers un nouveau projet ✅ pic.twitter.com/gEm01D4YfU — Golden Julien (@jdoreofficiel) April 30, 2023

En effet, vous aurez sans doute pu remarquer la ressemblance assez flagrante avec Julien Doré, le meilleur chanteur ! Sur les réseaux sociaux, celui-ci s’en est donc clairement amusé, et il n’a pas hésité une seule seconde à prendre la situation au second degré afin de ne laisser aucune chance à celles et ceux qui auraient voulu l’attaquer !