Ce couple de lesbiennes transgenre prend une décision radicale pour leur enfant, les internautes sont choqués !

Les questions de genre n’ont finalement jamais été aussi présentes au cœur de l’actualité en France et dans le monde. Pour bien s’en rendre compte, il suffit d’ailleurs de voir le nombre de fois où certains débats ont pu être menés et donner lieu à de vraies problématiques comme on a déjà pu le voir par le passé.

Des questions de genre difficiles à comprendre !

Malheureusement, il faut bien dire que les mentalités sont parfois assez difficiles à changer, et on a pu en avoir le cœur net une loi cette fois ces derniers jours. Comme vous allez le voir, il est même assez fréquent de voir que de tels sujets peuvent vraiment déborder et déchaîner les passions, comme on a pu le voir encore très récemment dans l’actualité.

Et pourtant, il se pourrait bien que cela concerne bien plus de monde que l’on ne l’imagine, n’en déplaise aux détracteurs qui pourraient dire le contraire. En revanche, on sait déjà que cette histoire de couple de lesbiennes transgenres va pouvoir diviser dans les plus hautes instances.

Nous avons entendu des gens dire que nous utilisons Jayden pour attirer l’attention et qu’elle veut simplement être une fille parce que j’ai changé de sexe… C’est ridicule. Jayden ne sait rien de mon passé. Elle me connaît simplement en tant que père !

Un vrai cauchemar pour ces couples incompris…

On dit que c’est cruel de la laisser porter une robe, mais n’est-il pas plus cruel de ne rien faire quand on a un enfant qui est si catégorique qu’elle s’arrache les cheveux et se cogne la tête sur les murs ?

En effet, on sait d’ailleurs d’ores et déjà que cela pourrait faire toute la différence chez bon nombre de personnes qui ne seront pas vraiment d’accord avec ces quelques informations. Quand ce couple de transgenre lesbiennes a donc décidé de dire haut et fort que leur enfant souhaitait changer de genre, on se doute bien que cela a pu provoquer la colère de certaines associations familiales.

En revanche, l’histoire ne nous dit pas encore si la situation a pu évoluer depuis tout ce temps, et surtout si cette petite fille a pu devenir par la suite un petit garçon.

Un scandale qui déchaîne les passions

