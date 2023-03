CAF : attention à cette grosse arnaque qui pourrait vous coûter cher !

Alors que des millions de personnes en France sont contraintes de devoir faire des efforts assez importants pour s’en sortir chaque fin de mois, on remarque que de même que cela peut parfois très mal se passer pour eux.

En effet, vous n’êtes pas sans savoir qu’avec notamment de plus en plus de personnes qui veulent faire des économies et flairer les bonnes affaires, certaines d’entre elles ne sont finalement pas aussi intéressantes qu’elles peuvent paraître.

#cybersecurite 📩Un mail ou un SMS vous demande de mettre à jour votre dossier Caf et d'y ajouter votre numéro de carte bancaire ? ‼️ Attention, il s'agit d'une arnaque en ligne… Nos conseils pour ne pas se faire avoir par le #phishing https://t.co/TYX0ciFbAe pic.twitter.com/PwGy70bBGz — Allocations Familiales (@cnaf_actus) September 14, 2021

Un cauchemar pour ces français qui gagnent peu d’argent !

Bien entendu, il faut pourtant dire qu’avec des arnaques qui ne cessent de se multiplier de plus en plus sur la toile, certains peuvent avoir des situations assez difficiles et plutôt compliquées, n’en déplaise à toutes celles et ceux qui diraient le contraire. Comme vous pouvez vous en douter, il suffit parfois de comprendre les différentes situations que l’on peut voir sur la toile pour voir comment éviter les arnaques.

En revanche, peu de personnes auraient pu imaginer que les aides sociales de la CAF allaient être visées par un scandale aussi impressionnant que celui dont on vient d’entendre parler récemment. C’est une fois de plus sur les réseaux sociaux que l’on a pu découvrir une histoire assez hallucinante celle-ci et qui fait vraiment peur à voir.

🛑⚠️ #phishing ⚠️🛑

J’ai reçu un mail ou un Sms de la Caf. Comment être sûr qu’il ne s’agit pas d’une arnaque ? pic.twitter.com/ogXnXk0P5G — Allocations Familiales (@cnaf_actus) May 14, 2020

Même si certains ont pu en entendre parler sur les réseaux sociaux pour redoubler de vigilance sur le sujet, on se doute bien que certains d’entre vous pourraient avoir du mal à comprendre comment s’en sortir pour bien arrondir ses fins de mois sans devoir passer des heures supplémentaires au travail, ce qui n’est d’ailleurs pas toujours possible dans la pratique…

La CAF visée par une grosse arnaque : faites attention !

Une nouvelle fois encore, ce sont donc les aides sociales qui vont pouvoir être directement visées par une situation que l’on ne s’attendait pas à voir aussitôt sur la toile. En effet, bien que les aides sociales soient encore possibles en France, et que cela concerne d’ailleurs des millions de personnes, il faut aussi savoir que certains oublient de demander leurs aides sociales, ce qui peut avoir des conséquences plus que catastrophiques.

Bien évidemment, il faut tout de même savoir que cela peut donner lieu à des surprises assez dingues parfois, comme c’est parfois le cas pour certains d’entre vous qui ne se privent pas pour dire très haut et fort qu’ils n’arrivent plus du tout à joindre les deux bouts.

C’est dans ce cadre bien précis que certains d’entre vous ont peut être alors reçu un SMS qui pouvait bien dire que leurs droits sociaux avaient pu être recalculés, et que ces derniers pouvaient leur apporter une très bonne nouvelle. Mais finalement, est-ce vraiment le cas ? Et bien, vous allez être très surpris de voir comment la situation peut évoluer…

🎣Un mail ou un SMS vous demande de mettre à jour votre dossier #CAF et d'ajouter votre numéro de carte bancaire ?

➡️C'est une #Arnaque.

✅Les conseils de la CAF contre les messages frauduleux⬇️https://t.co/uxaJwAd1hs

En savoir plus sur le #Phishing…⬇️https://t.co/mi8DKkhUnj pic.twitter.com/WxHoUAnDPo — Gendarmerie de Seine-et-Marne (@Gendarmerie_077) September 25, 2021

Un SMS qui pourrait vous ruiner !

Alors que ce SMS vous indique très clairement à cliquer sur un lien pour vous identifier auprès des aides sociales, le signalement que l’on a pu voir sur les réseaux sociaux est en fait une grosse arnaque !

En effet, les utilisateurs qui ont pu cliquer sur le lien pour donner des informations sur leur carte bancaire ont pu perdre des sommes incroyables en très peu de temps. Malheureusement, si vous avez déjà choisi de payer pour cette arnaque, il vous sera peut-être impossible de récupérer votre argent, à moins que le paiement ait pu être refusé, auquel cas, il faut vite prévenir votre banque dans les plus brefs délais !