Vous allez avoir une grosse amende si vous ne fermez pas ce compte très rapidement !

A l’heure où de plus en plus de personnes en France peuvent avoir bien du mal à joindre les deux bouts, on peut dire que les différents livrets d’épargne disponibles n’ont finalement jamais été aussi nombreux. Et pourtant, avec parfois des solutions à mettre en œuvre pour être sûr et certain de gagner de l’argent on se doute bien que certains d’entre eux ont pu parfois ouvrir toutes sortes de comptes en banque pour pouvoir enfin arriver à leurs fins. Mais il se pourrait que rien ne se passe comme prévu…

Des livrets d’épargne tous différents les uns des autres ?

Si vous vous trouvez dans ce type de situation, alors vous devriez savoir qu’il est purement et simplement inutile de vouloir ouvrir toutes sortes de comptes,notamment parce que vous pourriez rapidement vous retrouver dans une situation assez délicate. En effet, il ne faut pas croire que vous pouvez ouvrir tous les comptes d’épargne que vous voulez en France, car vous vous devez de répondre à certaines obligations légales !

Concrètement, il se trouve que certains qui ont pu avoir envie notamment d’ouvrir un Livret d’Épargne Populaire l’ont pu se voir refuser de la part de leur banque ces dernières semaines. Il faut bien dire que ce livret, qui reste assez rémunérateur, peut parfois faire beaucoup de mal à celles et ceux qui n’arrivent pas à le remplir, et qui y voient pourtant une très belle opportunité de se faire plaisir sur le long terme.

Il faut dire que le taux d’intérêt qui vient d’être annoncé à 6% peut clairement faire la différence par rapport à tous les autres livrets d’épargne dont on peut parfois entendre parler.

Parmi tous les autres livrets d’épargne, on peut notamment compter sur le fameux livret A, et son taux qui a pu passer à 3% il y a de cela tout juste quelques semaines à peine. Mais comment s’y prendre si vous voulez vraiment épargner ?

Attention à l’ouverture de ce compte qui pourrait donner lieu à une grosse amende !

C’est une fois de plus un vrai drame qui va pouvoir se battre pour des millions de personnes en France, et notamment pour toutes celles et ceux qui ne font pas toujours très attention à leurs investissements. Concrètement, il se trouve que depuis que le gouvernement et les institutions bancaires ont pu annoncer que le taux du livret A allait pouvoir augmenter, on a pu constater que les français ne se sont pas privés pour se lancer très rapidement dans cette épargne.

Mais ce que l’on ne pouvait pas être en mesure de s’imaginer, c’est que l’on allait pouvoir découvrir que le gouvernement n’autorise pas les français à ouvrir plusieurs livrets A. Autant le dire tout de suite, cela pourrait clairement vous valoir une grosse amende si vous essayez de jouer en dehors des règles !

Une amende qui pourrait varier en fonction du montant !

Comme vous allez le voir en vous rendant sur le Code général des impôts, vous pouvez donc avoir une amende à partir du moment où vous avez donc plusieurs livrets A, et que ces comptes ont plus de 50 euros dessus. Si c’est le cas, alors vous vous exposez à un encours de 2% du montant, ce qui pourrait clairement donner lieu à des montants assez conséquents si vous ne faites pas bien attention !