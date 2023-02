Aides sociales pour rénover votre logement : voici les conditions pour en bénéficier !

En ces temps encore et toujours plus difficiles, on constate que de plus en plus de français ont vraiment besoin de prendre les devants pour essayer de s’en sortir, mais cela reste difficile sans une aide extérieure… Pour bien comprendre la situation, il faut d’ailleurs avoir clairement en tête que certaines personnes en France n’arrivent plus à joindre les deux voies et sont assez inquiètes pour leur avenir.

Une situation économique catastrophique en France

Avec de nombreuses réformes en cours qui sont d’autant plus difficiles à entendre et à vivre pour eux, on se doute bien quand même que certaines solutions pourraient bien faire toute la différence dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois à venir.

En revanche, peu de personnes auraient pu imaginer une seule seconde que l’on avait d’ores et déjà à disposition une telle solution qui permet déjà de faire des économies sur le logement.

En effet, même si nous entendons essentiellement parler de la réforme des retraites qui va clairement impacter l’ensemble de la population en France, on se doute bien que certains vont aussi pouvoir profiter de certains aménagements en particulier, et cela pourrait bien tout changer pour ces français qui se retrouvent notamment en situation de handicap. En effet, il est tout à fait possible que l’état vous donne une aide conséquente pour aménager votre logement, mais allez-vous vraiment pouvoir en profiter ?

#Handicap : Heureux d'avoir voté cette nuit la #deconjugalisationAAH . Ce n'est que #justice . L' #AAH n'est pas une aide sociale mais un droit pour les personnes handicapées. Je le propose depuis de nombreux mois. C'était une de mes promesses de campagne. pic.twitter.com/S1ZnK8nBn5 — Marc Le Fur (@marclefur) July 21, 2022

Un handicap qui peut détruire le quotidien

Si la situation peut parfois prêter à sourire, force est de constater que cela peut parfois donner lieu à de vraies vies difficiles à vivre et à supporter pour toutes celles et ceux qui vivent dans des lieux qui ne sont pas toujours parfaitement adaptés à leur besoin. En effet, on se doute bien que dans ces cas bien précis, certains aménagements peuvent être nécessaires et peuvent même tout changer pour certains français qui se retrouvent à l’heure actuelle en grande difficulté.

Heureusement, il existe plusieurs aides à l’heure actuelle qui pourraient bel et bien vous sauver la mise, à condition que vous ayez décidé de les demander pour bien rénover votre logement et l’adapter en fonction de votre handicap. En revanche, ces aides ne pourront pas être accordées à tout le monde…

L'AAH n'est pas le RSA des personnes en situation de handicap, mais une aide à l'autonomie et à l'égalité sociale. C'est pourquoi je défendrai ce jeudi avec @AurelienPradie une proposition de loi pour déconjugaliser l'AAH et humaniser les procédures #Handicap @Republicains_An pic.twitter.com/s7ie0aoYZb — Damien Abad (@damienabad) October 5, 2021

Voici les aides à découvrir si vous êtes en situation de handicap

Si vous vous trouvez mal en point, alors vous allez rapidement constater que votre logement n’est peut être pas le plus adapté à votre besoin ! Pour encart, vous pourriez notamment faire une demande de l’AAH, qui pourrait vous apporter une aide assez conséquente selon votre propre situation.

Avec une aide qui peut aller jusqu’à 900 euros en fonction de votre situation personnelle de handicap, nul ne doute que les français qui ont le droit à cette aide ont tout intérêt à la demander sans plus attendre. La majoration pour la vie autonome, ou MVA, peut aussi être très intéressante pour toutes celles et ceux qui se retrouvent dans une situation d’office de handicap.

Si on remonte aux sources, à la loi du 30 juin 1975, la prestation sociale qu’est l’#AAH est-elle vraiment un « minima social » ? Pas sûr. Mais ce peut être un outil d’aide à l’autonomie et à la dignité des personnes. #deconjugalisationAAH @actupparis pic.twitter.com/R3vmePfIKn — Louis Lebrun 🇺🇦🇪🇺🇺🇳 (@lolbrun) June 17, 2021

En effet, même si elle ne permet de que de bénéficier d’une petite centaine d’euros au total, on constate que la représente tout de même un vrai coup de pouce à toutes celles et ceux qui vivent dans le besoin et qui vient d’autant plus un handicap qui leur ronge le quotidien. Et vous, allez-vous avoir l’occasion de demander une telle aide en fonction de votre handicap ? Faites le test pour le savoir !