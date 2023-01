Prestations sociales de la CAF : les montants sont enfin accessibles, découvrez si vous êtes concerné !

Avec de plus en plus de français qui se trouvent dans des situations assez précaires, autant dire que cela arrive au bon moment !

Bien que certains français soient encore aujourd’hui dans l’inconnue la plus totale en ce qui concerne les différentes prestations sociales qu’ils pourront avoir dans les prochains mois à venir, on peut dire que la CAF a pourtant tout prévu, même si vous n’êtes pas forcément au courant ! Il faut dire qu’en ce moment, les nouvelles ne manquent pas et elles ne sont pas toujours en faveur de celles et de ceux qui sont en attente de recevoir des prestations sociales.

Des français qui n’arrivent pas toujours à s’informer sur leurs droits…

Pour bien s’en rendre compte, il suffit d’ailleurs de voir comment on a pu notamment voir la façon dont la CAF peut parfois communiquer, et il faut dire que cela n’est pas toujours vraiment adapté à ce que l’on peut penser habituellement des services sociaux.

Avec notamment des messages sur les réseaux sociaux qui ne sont pas toujours bien vus et compris par celles et ceux qui sont dans l’attente de recevoir des droits sociaux, on peut se demander si la CAF va pouvoir bien se faire comprendre.

Pourtant, il faut bien dire qu’avec des revenus requis qui ont pu être remis en cause il y a encore très peu de temps, on se doute bien que cela va pouvoir tout changer pour toutes celles et ceux qui n’arrivent pas forcément à joindre les deux bouts. Mais comment cela va-t-il se passer désormais, maintenant que les prestations sociales de 2023 ont pu être définies par la CAF ?

Lundi 5 décembre 2022, le plan d'actions du PST 13ème a été présenté lors d'une réunion conviviale en présence des professionnels. Ce travail a permis de déterminer les perspectives pour les 5 années à venir. Plus d’info 👉 https://t.co/Tu5XjJKiTP pic.twitter.com/Ytgi8UhdaT — Caf de Paris (@Caf75_actus) December 22, 2022

Une augmentation qui pourrait concerner des millions de français !

Si on savait d’ores et déjà que de plus en plus de personnes en France se trouvaient dans des situations toutes plus complexes les unes que les autres, on se rend tout de même compte que cela va pouvoir malheureusement donner lieu à de sacrées situations assez folles pour certains foyers.

En effet, avec un plafond de ressources qui a pu être évalué cette année,cela va aller directement en faveur de millions de français qui n’attendaient que cela depuis déjà des années ! Pour ainsi dire, avec notamment une revalorisation exceptionnelle qui avoisine les 4%, cela n’a clairement rien à voir avec ce que l’on avait pu connaître en 2020. En revanche, il va falloir faire de savants calculs pour savoir ce à quoi vous allez avoir droit !

Le service médiation de la @caf75_actus a invité ses partenaires à une matinée d'échanges pour renforcer le réseau partenarial de la médiation à Paris. Une rencontre fondamentale pour aboutir à des voies positives et justes pour les allocataires. pic.twitter.com/sWR27kiKuK — Caf de Paris (@Caf75_actus) November 22, 2022

Des conditions parfois difficiles à comprendre…

Avec des prestations sociales qui se font en fonction de nombreux facteurs, les familles ont parfois beaucoup de mal à comprendre si elles se trouvent finalement dans la première,la seconde, ou encore la troisième tranche. Il faut bien dire que cela peut parfois porter à confusion quand on sait que la CAF n’hésite pas à changer les règles d’années en années !

Dans le cas où vous avez du mal à bien comprendre les règles, et que vous ne savez pas si vous allez pouvoir toucher une somme conséquente ou pas pour cette année 2023, la meilleure des choses à faire est de simuler votre propre situation sur le site de la CAF.

Comme vous allez pouvoir le constater, il vous suffira tout simplement d’indiquer vos revenus, ainsi que le nombre d’enfants que vous avez à votre disposition ! Par exemple, avec des montants qui peuvent aller de 17,49 euros à 69,92 euros, on se doute bien que certaines familles vont pouvoir se faire plaisir !