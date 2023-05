Cet homme mort est en fait bien en vie, mais il doit prouver son existence face aux autorités qui le croient décédé !

A l’heure où de plus en plus de personnes en France peuvent se tourner vers des actualités qui ne sont pas toujours très heureuses, on peut dire que cette information pourrait au contraire vous faire sourire !

Et pourtant, au départ, c’est bel et bien le mot dont il s’agit, dans ses aspects les plus noirs et les plus tristes. Alors que ce retraité s’apprêtait à pouvoir vivre une retraite bien méritée, on peut dire que la situation dans laquelle il se trouve aujourd’hui est assez difficile, il faut bien se l’avouer.

« Mon mari décédé ? Mais non, il est en face de moi. » Ce #Breton doit prouver qu’il est bien en vie #insolite https://t.co/3ZatootDVH — Samuel Nohra (@SamuelNohra) May 3, 2023

Une situation étonnante pour ce retraité français !

Alors que la reforme des retraites ne cesse de faire parler d’elle en ce moment même, avec notamment des manifestions dont on peut encore entendre parler toutes les semaines avec les débordements que l’on connaît, nul n’aurait pu penser que l’on allait pouvoir entendre parler d’une histoire aussi folle que celle-ci dans les médias.

Et pourtant, si au départ, on aurait pu croire à une vaste blague, la réalité est bien différente. Comme vous allez le voir, cet homme qui voulait tout simplement vivre une retraite en toute sérénité s’est malheureusement retrouvé dans une situation assez délicate, à tel point qu’il va devoir prouver purement et simplement qu’il était à la retraite !

Je suis à la retraite et mon mari m’insupporte. Comment faire pour surmonter les épreuves et sauver notre couple ? https://t.co/z6vkFWgEl0 — Pleine Vie (@pleine_vie) May 3, 2023

Devant cette situation, vous pourrez malheureusement aussi être directement concerné, car on se doute bien que ce type d’erreur peut parfois avoir lieu plus souvent qu’il n’y paraît. De cette façon, vous verrez finalement qu’il est aujourd’hui possible de prouver votre existence, et cela, même si on vous croit mort !

Une erreur qui pourrait coûter très cher aux autorités françaises…

A l’heure où de plus en plus de personnes en France peuvent accorder une certaine méfiance au gouvernement et à ses prises de décisions, on peut dire que cette toute nouvelle information pourrait bien mettre de l’huile sur le feu, il faut bien se l’avouer ! Et pourtant, peu de personnes auraient pu imaginer une seule seconde que la situation allait pouvoir être aussi conflictuelle…

Voici le montant de la pension de retraite d’une personne ayant été parent au foyer toute sa vie https://t.co/E5xoYpSH7f — Pleine Vie (@pleine_vie) May 2, 2023

Comme vous pouvez vous en douter, le sujet de la retraite est assez particulier, si bien que certains ne plaisantent pas vraiment avec les montants qu’ils peuvent toucher quand vient le moment pour eux de mettre fin à leur carrière ! En ce qui concerne Jean-Claude Thomas, ce retraité de 76 ans, on peut dire que sa vie a complètement basculé du jour au lendemain face à cet événement.

Mon mari décédé ? Mais, non, il est en face de moi !

Comme on a pu le lire dans le journal d’Ouest France récemment, il a notamment pu apprendre, par sa femme, qu’il était tout simplement donné pour mort ! En revanche, il n’en est rien, et il a décidé de se lancer dans des démarches pour le prouver !

Un cauchemar pour reconnaître son identité auprès de la caisse de retraite !

Si on pouvait penser que les problèmes liés à la retraite ne concernaient que le nouveau système de retraite qui devrait prochainement entrer en vigueur, c’était sans compter sur cette histoire assez terrible.

Alors qu’il vivait paisiblement en Ille-et-Vilaine, ce retraité a donc appris, depuis sa commune de Melesse, qu’il était décédé ! Fort heureusement, après un combat contre sa caisse de retraite complémentaire, on a pu apprendre que la situation allait pouvoir se régler, ce dont on ne peut que se féliciter…