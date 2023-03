Cette femme a perdu son front à cause d’une mauvaise habitude qu’elle ne voulait pas changer !

Si vous pensiez avoir tout vu en ce qui concerne les histoires loufoques, vous allez être très surpris de découvrir cette histoire pas comme les autres. En effet, qui d’autre aurait pu imaginer un jour qu’il allait être possible de perdre son front ?

Devant de plus en plus de rumeurs et d’histoires sur le web toutes plus dingues les unes que les autres, on se doute bien que cela ne va pas faire plaisir à tout le monde.

Such was the case for Gráinne Kealy who last part of her forehead after the car she was in hit into a wall. Please be safe. It is neither cute nor romantic to put your legs on your man's dashboard pic.twitter.com/NhzNvmogTn — Mpanda 🇿🇲 (@Kunda_Mpanda92) August 26, 2022

Cette femme vit un enfer à cause de cette habitude !

En effet, avec certains d’entre vous qui n’apprécient pas toujours le fait de changer leurs habitudes, on paie dire que cette femme y réfléchira sûrement à deux fois avant de se lancer dans une telle situation. Malheureusement, on peut clairement dire que cette femme a pu avoir l’occasion de vivre l’une des pires expériences de sa vie !

Pour s’en rendre compte, il suffit de voir le nombre de personnes qui ont pu partager cette histoire et voir comment il est possible de s’en sortir avec notamment des situations parfois assez peu anodines.

On the show today – Grainne Kealy lost half her forehead after a car accident when she had her feet on the dashboard. Don't do it! #NPRedFM pic.twitter.com/A31VU7LHfn — Neil Prendeville (@NeilRedFM) August 14, 2017

Quand cette femme a pu se retrouver du jour au lendemain en train de voir son front complètement anéanti, elle ne s’attendait surement pas à ce que cela soit dû à une terrible habitude qu’elle pouvait avoir depuis déjà de nombreuses années.

En effet, il se trouve que nous ne nous rendons pas toujours compte de ce que nous pouvons faire, et cela peut souvent donner lieu à de vraies problématiques que l’on ne soupçonne pas toujours !

Coming up on #NewstalkBreakfast – Grainne Kealy tells @susankeoghnews about her journey to recovery after losing her forehead in a car crash#BKNT pic.twitter.com/3HAXWvjw5P — Newstalk Breakfast (@NTBreakfast) December 21, 2019

Mais comment cette femme a vraiment pu se retrouver sans front du jour au lendemain ? Vous allez voir que les habitudes que nous avons peuvent parfois donner lieu à des mauvaises surprises…

Elle finit complètement défigurée du jour au lendemain !

Si on savait que certains d’entre vous n’avaient parfois pas toujours envie de se tourner vers de nouvelles habitudes, tout simplement par manque d’envie, on peut dire sans trop se tromper que cela risque clairement de tout changer pour ces femmes qui peuvent se retrouver sans front du jour au lendemain, comme cela a pu être le cas pour Gráinne Keally.

En effet, c’est une fois de plus sur le web que l’on a pu découvrir cette histoire assez hallucinante de cette femme qui avait l’habitude de déposer ses pieds sur son tableau de bord. Avec cette habitude qu’elle a pu prendre quand elle était alors passagère, on peut dire que l’airbag qui a pu se déclencher lors d’un accident peut vraiment tout changer pour elle… En effet, plus rien ne sera comme avant pour elle, et elle a donc tenu à prendre la parole pour dénoncer des faits assez terribles !

Un accident dont elle se souviendra toute sa vie !

Si on savait d’ores et déjà que certains accidents peuvent parfois vraiment être évités, peu de personnes auraient pu penser que celui-ci allait pouvoir concerner autant de personnes ! En effet, ce n’est pas la première fois que l’on peut voir cette histoire sur le web, à travers des témoignages assez similaires.

Je veux juste avertir les gens du danger. Je pensais que parce que je portais ma ceinture, j’étais en sécurité. Je veux que les gens apprennent de mon erreur

Pour le savoir, il suffit bel et bien de se rendre compte de ce phénomène, avec notamment certaines prises de paroles qui ont pu survenir. Quoi qu’il en soit, vous serez enfin prévenu et vous pourrez alors prendre une décision pour ne plus subir une telle chose à l’avenir !