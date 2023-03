Cette mère de famille veut 30 enfants, découvrez les détails de son projet hallucinant !

On peut dire que certaines mamans sont prêtes à tout pour essayer de constituer des familles encore et toujours plus nombreuses...

Il y a parfois des histoires familiales qui sont bien plus surprenantes que ce que l’on aurait pu imaginer… En effet, avec notamment certaines histoires comme on a pu le voir ces dernières semaines autour de la fameuse émission sur les familles nombreuses sur TF1, on imagine que cela pourrait donner lieu à de nouveaux scandales !

Bien que l’histoire que nous allions pouvoir vous raconter aujourd’hui n’est pas directement liée à cette fameuse émission, on peut dire sans trop se tromper que cela pourrait donner lieu à de sérieux problèmes pour certaines familles…

Cette mère de famille veut de plus en plus d’enfants !

En effet, si vous avez 2 ou 3 enfants, vous pourrez rapidement être tentée de suivre les quelques conseils qui vont suivre, notamment si vous voulez pouvoir avoir encore et toujours plus d’enfants dans votre famille ! Récemment, c’est une mère de famille qui a pu faire parler d’elle sur les réseaux sociaux, avec notamment ses 11 enfants et ses projets pour les prochaines années à venir.

Pour bien comprendre la situation actuelle des choses, il faut d’ailleurs bien comprendre que vous allez vraiment intégrer les dernières informations parues sur cette histoire. Alors que l’on aurait pu penser que cette mère de famille allait pouvoir être mise en avant pour ses 11 enfants au total, on ne pensait pas qu’elle allait pouvoir prendre la parole sur un tout autre sujet assez fou…

En effet, qui aurait pu imaginer une seule seconde que la jeune mère de famille allait faire une déclaration aussi hallucinante que celle que l’on a tout juste pu découvrir dans une situation comme celle que l’on a pu découvrir. Malheureusement, on peut dire que cela pourrait tout changer sur sa perception sur la toile…

Après 11 enfants, elle compte aller encore beaucoup plus loin !

C’est une fois de plus dans la presse que cette mère de famille, que l’on pourra nommer de son prénom Phi, a pu déchaîner les passions ! En effet, alors qu’elle avait d’ores et déjà 11 enfants à son actif, on peut dire qu’elle a pu avoir communiquer sur une ambition assez dingue…

Il semblerait très clairement qu’elle ait décidé de frapper très fort, en annonçant clairement qu’elle avait pour ambition de faire encore 19 enfants en tout dans sa vie ! Si cela peut paraître assez fou sur le papier, il faut savoir que cela peut être assez réfléchi si on s’intéresse bien à ce sujet.

Concrètement, cela pourrait lui permettre d’avoir 30 enfants au total, ce qui reste assez conséquent quand on y pense. D’ailleurs, pour arriver à ses fins, elle n’hésite pas à employer les grands moyens pour faire le buzz, mais aussi et surtout pour que son projet familial arrive vraiment au bout de son périple…

Des annonces sur les réseaux sociaux qui font du bruit !

Afin de trouver des pères de famille qui pourraient bien lui permettre de mener son projet jusqu’au bout, Phi est vraiment déterminée à frapper très fort ! Dans son témoignage à la presse nationale, elle n’a donc pas hésité à dire haut et fort qu’elle pouvait parfois publier des annonces sur les réseaux sociaux comme Facebook pour essayer de trouver les futurs pères de ses enfants. Si certains croient que la jeune mère de famille se sert de tout cela pour faire le buzz, on se doute aussi que cela est aussi intéressant pour elle !