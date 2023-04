Catastrophe pour ce grand magasin, un rappel de produit massif met en péril cette enseigne !

Si on avait pu penser que les rappels de produits n’allaient plus être aussi massifs que ceux que l’on a pu découvrir il y a de cela quelques mois, force est de constater que nous n’avons finalement pas encore fini d’en entendre parler.

En effet, vous allez être notamment très surpris de voir combien il peut être difficile de trouver des solutions en tant que consommateur quand on est à la recherche du bon plan et sur celui-ci s’avère être contaminé !

#RappelProduit

SANDWICH CHEVRE TOMATE ROQUETTE 210G U – u Risques : Inertes (verre, métal, plastique, papier, textile…) Motif : Présence possible de corps étrangershttps://t.co/j9hxVmiUVz pic.twitter.com/wiwFF8Mmd7 — RappelConso (@RappelConso) April 3, 2023

Une situation qui devient catastrophique pour les amateurs de sandwichs…

Et pourtant, il faut bien être honnête, en cette grosse période de crise économique, on a pu constater que tout était mis en place par les autorités pour pouvoir avoir des situations assez complexes qui sont identifiées et traitées au plus tôt. Dans les faits, on constate même que certains d’entre vous pourraient bien avoir du mal à savoir comment s’y prendre face à des difficultés aussi troubles comme ce rappel de produit massif.

Et pourtant, il faut tout à faire être conscient du fait que si vous vous tournez vers certains produits en particulier, notamment dans le domaine de la grande distribution, vous allez très rapidement vous rendre compte que les personnes concernées peuvent avoir parfois des rappels de produits qui sont assez difficiles à entrevoir avant de recevoir des messages.

#RappelProduit

WRAP CHEVRE TOMATES – 190 G – NAT&VIE Risques : Inertes (verre, métal, plastique, papier, textile…) Motif : Risque de présence de corps étrangers de type plastique dur et de couleur bleu.https://t.co/htLGB62cP1 pic.twitter.com/gQJ2S8ebmR — RappelConso (@RappelConso) April 3, 2023

En revanche, toutes les enseignes ne font pas forcément le nécessaire pour bien prendre le temps de communiquer sur les rappels de produits concernés, même si on a pu voir ici que la situation était bien différente. Vous allez d’ailleurs être très surpris de voir comment cela va pouvoir évoluer dans le temps…

Cette grande enseigne doit faire face à un rappel de produit massif : des corps étrangers détectés !

Si on savait d’ores et déjà que certaines enseignes avaient pu trouver la parade face à de plus en plus de rappels de produits massifs, on ne s’attendait tout de même pas à pouvoir supporter un rappel aussi fou que celui-ci. C’est une fois de plus sur le site web de Rappel Conso, qui a pu être mis en place par les autorités compétentes, que l’on a pu entendre parler de cette nouvelle pas comme les autres.

#RappelProduit

SANDWICH CLUB CHEVRE LEGUMES – 145 G – COTE SNACK Risques : Inertes (verre, métal, plastique, papier, textile…) Motif : Risque de présence de corps étrangers de type plastique dur et de couleur bleu.https://t.co/rJE9QTGfhp pic.twitter.com/6kpnlkq9fJ — RappelConso (@RappelConso) April 3, 2023

Bien sûr, pour cela, il est toujours préférable de prendre les devants avec notamment une prise en charge dès que possible des produits concernés. Ainsi, même si l’histoire ne dit pas clairement comment le magasin concerné a pu réagir, on se doute bien que toutes les informations et les dispositions ont pu être mises en place pour gérer cette situation si n’est clairement pas normale, il faut bien le dire.

En effet, même si on constate que chaque jour, de nombreux rappels de produits apparaissent dans le domaine de la grande distribution, ce n’est pas tous les jours que l’on doit pouvoir faire face à de telles problématiques, il faut bien se le dire !

Des réactions toujours plus nombreuses sur la toile

Si l’enseigne a pu réagir très rapidement pour faire face à ce gros rappel produit, force est de constater que cela n’a pas du foie d’air plaisir aux consommateurs, notamment ceux qui apprécient le fameux sandwich au chèvre, à la tomate, ou encore à la roquette qui a pu faire le succès de cette célèbre marque de la grande distribution…