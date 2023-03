Gros scandale chez Lidl : ces marques mythiques vont disparaître à cause de la hausse des prix !

Si vous êtes un fervent client de l’enseigne allemande Lidl, et bien, il se pourrait que vous vous retrouviez mis à mal dans les prochaines semaines si vous aviez l’habitude de vous procurer certains produits dans les rayons de la fameuse enseigne allemande !

En effet, une fois de plus, force est de constater que les nouvelles ne sont pas vraiment bonnes, et on a pu le voir une fois de plus avec les toutes dernières informations qui ont pu filtrer dans la presse.

Le patron de Lidl alerte sur la hausse des prix prévu en mars: "Ça va exploser! il faut bientôt s'attendre à "des hausses de 30 à 50%" dans les rayons des supermarchés!" pic.twitter.com/o9jw0mEZXc — Mia Ortiz 🇲🇫🇷🇺🇦🇲 (@mia_ortiz2704) January 13, 2023

Le concept de Lidl mis à mal à cause de l’inflation !

En effet, comme vous pouvez vous en douter, l’inflation a pu mettre à mal des millions de français qui ne savent plus du tout comment ils doivent s’y prendre pour essayer tant bien que mal de s’en sortir… Avec des prix qui flambent, et notamment des coûts qui sont encore et toujours plus nombreux, on se doute bien par ailleurs que certains d’entre vous ne vont pas bien apprécier le fait de ne plus du tout retrouver certaines marques dans les rayons de leurs magasins…

Et pourtant, comme vous allez pouvoir le constater, il se trouve que si de plus en plus de personnes peuvent se rendre dans les magasins Lidl de nos jours, cela peut aussi très mal se passer pour certains des clients qui n’arrivent pas à toujours retrouver les produits mis en vente dans les rayons à l’enseigne allemande…

Vous aviez entendu cette interview du patron de Lidl qui donne ce chiffre d'une hausse prochaine des prix de 50% ? On essayé de comprendre d'où venait ce chiffre. Il va certes y avoir une hausse des prix dans les supermarchés. Mais 50%, c'est une exagération au doigt mouillé. pic.twitter.com/bMokkszNNj — Julien Pain (@JulienPain) January 26, 2023

Un ou deux fournisseurs de Lidl risquent de ne plus être dans les rayons dans les semaines à venir. Quand on vous demande de 15 à 20 % de hausse sans justification, je ne peux pas accepter !

Bien évidemment, si certaines grandes marques sont présentes dans les magasins Lidl, on peut dire tout de même que la marque a pu se forger une solide réputation en pouvant proposer des produits de ses propres marques de distributeurs, avec notamment la possibilité de pouvoir se faire plaisir avec des prix bas qui font également plaisir à tous les consommateurs. En revanche, personne ne pouvait s’attendre à des annonces aussi dingues que celles dont on vient tout juste d’entendre parler récemment…

Mais est-ce que lorsqu’un industriel me demande 15-20 % de hausse, ce n’est pas un leurre pour avoir 10 % ?

Une déclaration qui fait froid dans le dos pour les amateurs de Lidl !

SI on savait que ces consommateurs de Lidl n’étaient plus du tout à prendre la parole en ce qui concerne les avis qu’ils peuvent donner sur les produits, c’était vraiment sans compter sur le fait que de plus en plus de personnes peuvent aujourd’hui essayer tout de même de faire leurs courses en faisant des économies…

Malheureusement, c’est une fois de plus lors d’une interview coup de poing que Michel Biero, le directeur général des achats et du marketing chez Lidl, a pu prendre la parole pour dire haut et fort la prochaine décisions de la marque. En effet, on se doute bien que la chaîne BFM Business ne s’attendait surement pas à une déclaration aussi dingue et impressionnante de la part de ce dernier…

Dans d’autres pays, la relation est plus apaisée mais chez nous, il y a cette relation de défiance parce qu’il y a un manque de transparence !

Des marques qui vont complètement disparaître du jour au lendemain…

Bien que les responsables de la grande chaîne de magasins allemande n’aient pas encore pu apporter plus de précisions, il se pourrait bien que les consommateurs en payent le prix fort dans les jours et dans les semaines à venir !

En effet, avec des hausses de 15 à 20% au total, on se doute bien que les magasins Lidl vont devoir prendre la lourde décision de ne plus proposer tous ces produits dans les rayons des magasins, même si cela peut parfois donner lieu à de vrais coups de massue pour certains des clients…