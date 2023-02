Il refuse de se laver depuis 2 ans à cause d’un refus de la mairie de lui venir en aide !

Si on savait que certains français pouvaient se trouver dans des situations encore et toujours plus difficiles à vivre, peu de personnes auraient pu anticiper le fait que l’on allait retrouver une situation comme celle-ci. En effet, avec notamment la crise économique que nous pouvons traverser depuis déjà quelques années, on se doute bien que cela pourrait donner lieu à un vrai cauchemar pour de plus en plus de familles.

Une situation qui pourrait être volontaire chez certains français…

Malheureusement, l’histoire de ce français fait peur à voir, et on constate clairement que ce cas pourrait donner lieu à une souffrance qui est de pire en pire… Cet homme, qui souffre d’arthrite mais aussi de bien d’autres problèmes de santé, ne peut même plus être en mesure d’utiliser sa baignoire. Si on avait pu penser que le fait de ne pas se laver était un choix, ce n’est en réalité pas vrai !

Toutefois, il y a notamment de plus en plus de personnes en France et dans le monde qui peuvent prendre de telles décisions, comme on a pu le voir par le passé avec des personnes qui ne se privent pas pour en discuter. En effet, devant une tendance qui tend à limiter l’usage de l’énergie au quotidien, ce n’est d’ailleurs pas que l’eau qui est concernée, mais aussi toute l’électricité ou encore le gaz.

En ce qui concerne cet homme, peu de personnes auraient pu imaginer une situation aussi rocambolesque, et elle n’a en réalité rien d’amusant quand on y pense. Ce laitier à la retraite vit un cauchemar depuis déjà deux ans, et il se pourrait que la situation devienne de pire en pire pour lui et pour ses enfants…

Une décision de la mairie qui met cet homme en danger !

Avec la possibilité pour cet homme de demander une aide de la mairie, il ne s’attendait surement pas à devoir attendre encore aussi longtemps pour que les travaux aient lieu ! En effet, cet homme a demandé au conseil municipal de Southampton, là où il vit, une aide qui pourrait lui permettre enfin d’aller utiliser sa salle de bain, mais rien ne s’est passé comme prévu !

A 56 ans, ce laitier est à la retraite et ne peut malheureusement plus du tout prendre de douche dans la maison où il vit, dans le quartier de Weston. En revanche, cela pourrait bien donner lieu à un vrai cauchemar pour toutes celles et ceux qui vivent dans une situation similaire, qui sont handicapés, et qui devraient clairement avoir besoin de subventions pour essayer d’aménager leur logement.

Malheureusement, l’Angleterre vit aujourd’hui dans une situation dramatique, et nul ne sait aujourd’hui ce qu’il pourrait advenir de lui ! En effet, Michael Davey pourrait bien attendre encore pendant très longtemps…

Une situation qui pourrait arriver en France ?

Si on se doute bien que les français ne pourraient peut-être pas forcément vivre une telle situation, on est clairement en droit de se demander si la situation de cet homme va pouvoir bientôt évoluer dans les jours et dans les semaines qui viennent.

Bien que l’on pourrait penser espérer mieux pour certains, il se trouve clairement que cela pourrait tout changer pour cet homme, notamment si sa situation devient de plus en plus médiatisée, comme on a pu le voir par le passé pour d’autres affaires similaires où des handicapés étaient concernés.