Elle demande 200 000 euros à son ex-compagnon pour les tâches ménagères !

Il ne se passe plus une seule semaine sans que l’on ne puisse entendre parler d’une nouvelle information comme celle-ci qui est encore et toujours plus surprenante. En effet, il suffit parfois même de prendre un peu de recul et de se rendre rapidement compte de la situation des choses, où certains d’entre vous pourraient bien avoir du mal à joindre les deux bouts.

Des couples qui se déchirent en pleine crise économique !

Mais en revanche, tout cela était clairement sans compter sur le fait que de plus en plus de personnes en France et dans le monde allaient essayer de trouver de toutes nouvelles idées pour essayer d’arrondir leurs fins de mois. Bien évidemment, si vous ne prenez pas toutes les précautions possibles et imaginables, vous pourriez bien vous retrouver à devoir payer des factures qui sont d’une somme encore et toujours plus exorbitante.

Elle, comme beaucoup d’autres femmes, a consacré toute sa vie professionnelle à ses filles tandis que son mari a eu le temps de développer sa carrière professionnelle.

C’est ce qui pourrait d’ailleurs très bien vous arriver si vous vous trouvez dans la situation de ce couple, ou pour de cet ancien couple qui ne fait visiblement rien comme les autres. En effet, il est d’ailleurs assez fréquent de voir des millions de personnes en France se retourner les uns contre les autres à l’heure où la crise économique est en train de prendre une ampleur assez inquiétante, il faut bien le dire.

Néanmoins, peu de personnes auraient pu imaginer que cela allait pouvoir aller aussi loin que ce que l’on a pu découvrir encore très récemment avec être histoire. On imagine que ce couple qui était au bord de la rupture a pu vivre un vrai calvaire quotidien pendant très longtemps.

🧐🧐 Una divorciada será indemnizada con 204.624,86 euros como compensación por el trabajo doméstico en el hogar y el cuidado de los hijos durante el matrimonio https://t.co/6kbBceFVUU — ElCaso.com (@elcasocom) March 7, 2023

Et pour cela, on constate que les conditions peuvent être alors bien plus catastrophiques que ce qu’on imagine. Pour le comprendre, il vous suffit de lire la sûre de cette histoire qui est assez dingue et impressionnante, il faut bien le dire, et cela, grâce à l’avocate Marta Fuentes…

Elle est restée avec les filles et n’a jamais embauché personne pour l’aider. Elle était son ombre, travaillant derrière lui pour qu’il grandisse professionnellement et devienne quelque chose

Cette femme recevra en conséquence une "compensation de 204 624,86 euros", a décidé le tribunal#Espagne #Justice https://t.co/1JwmlCB77Z — La Provence (@laprovence) March 8, 2023

Cette femme essaye de faire payer cher sa séparation !

Il est assez fréquent de voir des couples se déchirer au quotidien suite à une séparation, mais cette fois-ci encore, on peut dire que la situation a pu aller encore un peu plus loin sur ce qu’on aurait pu imaginer. Une fois de plus, c’est une histoire de ménage qui a pu faire les grands titres de la presse internationale et de la presse espagnole comme dans El Pais, n’en déplaise à ce que l’on peut lire ici et là sur les autres sujets insolites du moment.

En effet, avec une demande de ménage de 204 624,86 euros, cela équivaut ni plus ni moins à plusieurs années de salaire pour du ménage au quotidien, en tant qu’activité principale. Bien évidemment, à la suite de cette demande, rien ne s’est vraiment passé comme prévu pour cette femme qui demandait une somme aussi hallucinante à son compagnon…

Il devra lui verser la somme de 204 624,86 euros. https://t.co/lKjo8ilG5K — Marie Claire (@marieclaire_fr) March 8, 2023

Une querelle de couple qui finit très mal !

On imagine que la séparation dans ce couple a pu être plus que douloureuse pour que l’on constate une telle animosité, il faut bien le dire ! En effet, même si chaque année en France et dans le monde, il est encore assez fréquent de voir des situations assez similaires comme celle-ci, on se doute bien que cela pourrait aller encore plus loin…

En revanche, pour cette femme, il semblerait qu’il n’était pas du tout qu’est-il de passer par une situation à l’amiable, même si problème imagine que son compagnon de l’époque aurait clairement pu préférer éviter de passer de si longs moments pour passer du temps avec des avocats notamment.