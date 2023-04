Attention, ce grand magasin fait un rappel de produits qui vous concerne si vous aimez le bon fromage !

Les fromagers vivent un vrai calvaire en ce moment même, avec notamment beaucoup de fromages qui sont victimes de rappels de produits et qui peuvent alors essuyer des pertes assez considérables, il faut bien l’avouer.

FROMAGE de CHEVRE FRAIS – CHEVENET Risques : Escherichia coli shiga toxinogène (STEC) Motif : Information rappel pour raison sanitairehttps://t.co/aGjQJnEz0E pic.twitter.com/wcFlr9RctB — RappelConso (@RappelConso) April 1, 2023

Du fromage pour tout le monde, et pour tous les goûts !

En effet, les fromages sont des produits que les français adorent, mais qu’il faut très clairement manger avec beaucoup de précaution ! Bien évidemment, à l’heure où on peut notamment remarquer que de plus en plus de français n’arrivent plus à se passer de fromages, il devient parfois assez difficile de faire la part des choses quand on peut voir que l’inflation gagne de plus en plus de terrain.

FROMAGE de CHEVRE FRAIS – CHEVRIER DES CRAYS Risques : Escherichia coli shiga toxinogène (STEC) Motif : Information rappel pour raison sanitairehttps://t.co/Pw7jtlL0oP pic.twitter.com/wIyWmh5TNV — RappelConso (@RappelConso) April 1, 2023

Il faut dire qu’en cette période de crise, tout le monde a besoin d’un peu de réconfort, et en cela, on peut dire malgré tout que le fromage a vraiment son rôle à jouer. Bien évidemment, si vous avez prévu de vous faire plaisir dans les prochaines semaines qui viennent, alors vous avez tout intérêt à prendre les devants et à essayer de choisir votre fromage minutieusement, car on a pu voir que les rappels de produits étaient de plus en plus conséquents…

Attention, ces fromages sont contaminés et rappelés de toute urgence !

C’est une vraie mauvaise nouvelle que l’on a pu découvrir ces toutes dernières heures sur le site de Rappel Conso, il faut bien se l’avouer… Si on pouvait justement penser que certains d’entre vous allaient pouvoir en profiter pour se faire plaisir avec certains fromages français mythiques, cela a pu rapidement virer au cauchemar pour certains qui ont pu lire par la suite des rappels de produits qui ont fait beaucoup de bruit sur la toile.

FROMAGE de CHEVRE SEC – CHEVRIGNY CHEVENET Risques : Escherichia coli shiga toxinogène (STEC) Motif : Rappel pour raison sanitairehttps://t.co/UkjuNAH0RW pic.twitter.com/SOMnIy1OTM — RappelConso (@RappelConso) March 31, 2023

Concrètement, avec notamment de plus en plus de personnes qui ont pu se trouver face à une situation aussi délicate, on se doute bien que les fromages que l’on a pu retrouver dans la grande distribution ont pu être contaminés sans même que les consommateurs le sachent. Il faut bien dire que ce n’est malheureusement pas la première fois que l’on peut observer de telles contaminations dans le domaine de la grande distribution…

Des rappels en pagaille, beaucoup de magasins sont concernés !

Si on avait pu imaginer que seul un magasin allait pouvoir être concerné par ces rappels de produits, c’était sans compter sur les grands réseaux de distribution de fromage qui peuvent s’étaler sur toute la France.

Même si cela peut avoir de vrais avantages dans bon nombre de cas de figures, il faut être honnête et constater que les fromages proposés à la vente risquent d’être victimes de rappels de produits sans même que vous ne le sachiez. Dans le cas où vous pourriez avoir encore un doute, nous vous encourageons surtout à vous rendre sur le site de Rappel Conso qui devrait vous donner de plus amples informations que le sujet…