Rappel de produit : attention, vous devez vite ramener ce produit chez Franprix car il peut être contaminé !

Une fois de plus, on peut dire que les autorités sanitaires ne plaisantent pas avec la grande distribution !

Si on a pu avoir l’occasion de lire tout et son contraire récemment au sujet des rappels de produits alimentaires, c’était clairement sans compter sur ce rappel de produit qui a pu faire beaucoup de bruit dans les médias, à commencer par les réseaux sociaux.

Des produits contaminés tous les jours de l’année !

En effet, même si certains d’entre vous essaient tant bien que mal de se lancer dans des débats sans fin pour savoir quel est le meilleur produit alimentaire , il arrive parfois que cela mène à de plus en plus de méconnaissance vis-à -vis de la grande distribution. Comme on a déjà pu le voir par le passé, on constate que même les plus grands fabricants et revendeurs comme Franprix peuvent être concernés par de telles situations.

Si on veut en avoir le cœur net, c’est d’ailleurs assez simple. Il est inutile de passer de longues heures dans votre magasin pour essayer de débusquer une petite erreur, ou même d’aller scruter les réseaux sociaux pour attendre que les commerçants prennent la parole.

Noix de Saint-Jacques sans corail du Canada MSC surgelés – FRANPRIX – 300g – FRANPRIX Risques : Salmonella spp (agent responsable de la salmonellose) Motif : Détection de Salmonella lors d'un autocontrôlehttps://t.co/9bqkdAOe5X pic.twitter.com/KPykzstLeV — RappelConso (@RappelConso) May 22, 2023

A la place, vous allez notamment voir que cela peut parfois donner lieu à de vraies situations difficiles à cacher, notamment depuis qu’une plateforme en ligne publique a pu voir le jour. En effet, ce n’est d’ailleurs qu’une simple question de temps avant que vous n’en entendiez parler. Dans les faits, le site Rappel Conso est en effet parfait dans ces cas-là, notamment ici où l’agent responsable de la salmonellose est responsable !

Avec des rappels de produit sur lesquels la plateforme en ligne communique tous les jours, on peut dire sans trop se tromper que les occasions n’ont finalement jamais été aussi nombreuses pour dénicher des produits contaminés ou qui ont parfois une simple erreur sur leur étiquette.

Les plus gourmands vont être déçus par ce rappel de produit…

Malheureusement, il y a parfois des nouvelles auxquelles on ne s’attend pas et qui peuvent avoir de lourdes conséquences par la suite, notamment en matière de produits qui peuvent être contaminés aussi bien à la listeria que par d’autres bactéries, comme ici avec ces fameuses noix de Saint-Jacques. Entre la charcuterie, le fromage, et même le poisson dans certains cas de figures, tout y passe ! Ici, il s’agit plus particulièrement d’un lot : le lot n°22172676.

D’ailleurs, plus récemment, on a même pu constater que cela concernait même des rappels de produits autour de joueurs ou de simples pepsines de beauté. Si la situation peut prêter à sourire au départ, il faut savoir que cela n’a rien d’amusant, au contraire ! Comme on a pu le voir par le passé, avec de plus en plus de personnes qui n’arrivent pas toujours à joindre les deux bouts, il devient même très difficile d’anticiper sur les prochains rappels de produits, tout simplement parce que cela reste impossible !

Devant des contrôles de plus en plus nombreux, il est même assez fréquent de voir que certains n’arrivent pas toujours à choisir comment s’y prendre pour réussir à éviter ces fameux rappels. Néanmoins, concernant ce rappel de produit, cela n’a pas pu être évité…

Une solution mise en place pour réagir dans les temps !

Comme vous pouvez l’imaginer, les autorités ont donc décidé de mettre en place une date maximale pour prendre en compte ce rappel de produit dans les magasins.

Néanmoins, il faut tout de même savoir que si vous n’avez pas encore eu l’occasion de vous renseigner sur le sujet, il va falloir vous y prendre bien assez tôt ! En effet, si vous attendez un peu trop longtemps, alors vous allez vite remarquer que la date va être dépassée, et vous n’aurez plus aucun autre moyen de réagir face à cette situation assez complexe…