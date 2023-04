Rappel de produit : mauvaise nouvelle, les amateurs de bonne viande concernés par ce rappel massif !

Une fois de plus, on constate que la grande distribution va vivre un cauchemar avec des remboursements massifs !

Alors que le scandale autour des fameuses pizzas a pu avoir un épilogue assez incongru et même plutôt inédit, c’est une nouvelle fois un rappel de produit dont on a pu entendre parler qui pourrait bien faire beaucoup de bruit. En effet, même si certains ne se privent plus du tout pour prendre les devants et essayer de s’en sortir en faisant des économies, il y a parfois des situations où il est plutôt difficile d’aller de l’avant.

Des rappels de produits qui concernent tous les consommateurs !

Malheureusement, comme vous allez le voir, certains d’entre vous ne se privent pas aujourd’hui pour prendre des décisions hâtives, comme en voulant profiter de très grosses promotions, avant de se rendre compte que cela pouvait être une très mauvaise idée. Bien évidemment, on sait d’ores et déjà que cela pourrait donner lieu à de plus en plus de problématiques toujours plus complexes à résoudre les unes des autres.

En effet, bien souvent, il arrive que les personnes qui subissent ces fameux rappels de produit ne soient pas bien identifiés, et cela pose de vrais soucis aux grands magasins de la distribution qui ne peuvent pas forcément les informer d’une situation qui pourrait être assez dangereuse pour leur santé.

Avec des aliments qui sont assez nombreux à être transformés, il est d’ailleurs tout à fait normal que l’on retrouve aujourd’hui des personnes qui se retrouvent face à des produits qui doivent finalement être rappelés dans les plus brefs délais. Fort heureusement, on peut une fois de plus constater que les autorités qui sont responsables d’informer sur les rappels de produits peuvent prendre leur rôle très au sérieux ! Une fois de plus, c’est en tout cas ce que l’on a pu constater sur la toile avec notamment une communication qui s’est faite dans les plus brefs délais.

#RappelProduit

CHIPOLATAS – / Risques : Substances allergisantes non déclarées, Anomalie d'étiquetage Motif : Les produits comportent une Date Limite de Consommation erronée et l’allergène LAIT n’est pas mentionné sur l’étiquetage.https://t.co/UnD8PRG8K5 pic.twitter.com/RHHp3j4wNq — RappelConso (@RappelConso) March 31, 2023

Une viande qui apparaissait très appétissante sur le papier…

Et oui, il faut bien avouer qu’il y a parfois des morceaux de viande qui paraissent bien plus appétissants que la photo ou sous l’emballage. En revanche, en y regardant de plus près, et avec une analyse scientifique, on constate alors que des bactéries peuvent prendre le dessus et mettre à mal les consommateurs.

On se souvient toutes et tous notamment de certains scandales, comme on a pu le voir encore très récemment avec un rappel de produit massif qui concernait du fromage. En revanche, être fois-ci, ce sont plutôt les amateurs de bonne viande fraîcheur vont pouvoir être directement concernés par ce gros rappel de produit.

Cinq morts à cause d’une contamination à la listeria: Ecolo/Groen demande une réunion de la commission Santé, Maggie De Block et Denis Ducarme appelés Les Verts ont déposé plusieurs questions au sujet de la viande contaminée à la listeria qui a fait ré… https://t.co/gyAIICuMIU pic.twitter.com/h4HAtMkXT2 — Polbegov (@PolBegov) October 4, 2019

Comme vous pouvez vous en douter, les lots ont été rappelés en temps et en heure, mais on sait clairement que cela ne sera pas du tout suffisant pour les personnes directement concernées. En effet, il est préférable d’ailleurs de vous rendre régulièrement sur la plateforme Rappel Conso pour être sûr de ne rien rater !

#RappelProduit

ROTI DE PORC CUIT SUPERIEUR S/VIDE – CHARLES DU FOREZ CHARCUTIER Risques : Listeria monocytogenes (agent responsable de la listériose) Motif : présence de Listéria Monocytogeneshttps://t.co/zLkAJsmXZy pic.twitter.com/8we88q4c2b — RappelConso (@RappelConso) March 30, 2023

Un cauchemar pour la grande distribution

Alors que la grande distribution ne s’est jamais aussi mal portée, comme on a pu le voir encore très récemment avec les dernières déclarations de certains grands noms du domaine, cela pourrait constituer pour eux une très grosse perte d’argent, il faut bien le dire.

En effet, les consommateurs vont pouvoir notamment se rendre directement dans les magasins concernés, et demander un remboursement de leur achat pour les morceaux de viande qu’ils auront pu se procurer et qui ont été rappelés à l’ordre. Il ne vous reste plus qu’à vérifier si vous êtes concerné !