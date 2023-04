Rappel de produit : attention, des milliers de français pourraient être concernés par ce produit contaminé !

Une fois de plus, la grande distribution voit une période assez difficile et pourrait bien vous mettre dans une position assez délicate…

Même si nous n’en entendons pas toujours parler dans les médias, il faut tout de même savoir que les rappels de produits sont bien plus nombreux que ce que l’on aurait pu imaginer. Pour ainsi dire, on retrouve même des rappels de produits presque tous les jours dans l’indifférence la plus totale.

Et pourtant, si vous ne prenez pas toutes les précautions nécessaires, vous allez très rapidement vous retrouver dans des situations où vous pourriez vous retrouver avec des produits contaminés sans même le savoir.

Attention à ce rappel de produit !

A l’heure où de plus en plus de personnes en France vivent dans des conditions assez compliquées, on constate que même si vous pouvez faire des efforts assez importants dans votre consommation, vous pourriez très bien vous retrouver dans une situation où vous pourriez avoir un produit de mauvaise facture.

Sur les réseaux sociaux, on peut voir d’ailleurs assez régulièrement des particuliers se plaindre de la situation actuelle des choses, avec notamment certains français qui ne se privent pas pour dire haut et fort quand ils ont un produit qui semble avoir été contaminé. Une fois de plus, c’est en revanche avec le fameux site web Rappel Conso mis en place par le gouvernement français que l’on a pu entendre parler d’une nouvelle qui pourrait bien vous concerner.

En effet, avec notamment de plus en plus de personnes qui n’arrivent plus à joindre les deux bouts, on aurait pu imaginer que les rappels de produits allaient baisser avec les efforts réalisés par la grande distribution, aussi, il faut constater que la situation est encore très loin d’être réglée. Comme vous allez le voir, il y a même de fortes chances que vous ayez pu être confrontés à ce produit…

Du fromage que vous appréciez sûrement !

Si on savait parfaitement que le fromage pouvait être plus facilement concerné par les rappels de produits, grâce à sa nature, personne n’aurait pu imaginer en revanche que l’on allait pouvoir entendre parler d’une telle situation dans le monde de la grande distribution. Ceci étant dit, il ne faut pas céder à la panique ! En effet, vous allez notamment rapidement remarquer que certains d’entre vous ne se privent pas pour aller encore et toujours plus loin quand ils entendent parler de rappels de produits, quitte à envenimer la situation sur la toile.

Une fois de plus, c’est donc le fameux fromage roquefort qui est mis en cause, et malheureusement, on sait d’ores et déjà que certains d’entre vous ont été concernés. Avec notamment la marque Société qui est très connue dans le milieu de la fromagerie, on imagine que cela a pu avoir un impact assez important pour elle. Néanmoins, ce n’est pas pour autant qu’il faut céder à la panique, car les rappels de produit sont finalement bien plus nombreux deux que ce que l’on pourrait imaginer…

fines découpes de Roquefort au lait cru de brebis surgelé – ROQUEFORT SOCIETE Risques : Staphylococcus aureus (agent responsable d'intoxination staphylococcique) Motif : Détection d'entérotoxines staphylococciqueshttps://t.co/wYQBFb7Dq3 pic.twitter.com/5rs9uPmNYV — RappelConso (@RappelConso) March 30, 2023

Des consignes données directement aux consommateurs

Comme vous pourrez le voir sur le site de la plateforme, avec les d’entérotoxines qui ont pu être détectées à l’intérieur de ce fromage, il est devenu plus que primordial de prendre les devants et de ramener ce fromage en magasin si vous êtes concerné.

Ceci étant dit, il est malheureusement possible que vous ayez pu consommer ce fromage sans même vous rendre compte que celui-ci était concerné par un rappel ! Dans ce cas précis, n’hésitez pas à aller consulter le numéro de téléphone indiqué sur le rappel de produit pour éviter de vous retrouver dans une situation qui pourrait être assez délicate pour vous…