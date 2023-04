Cauchemar dans la grande distribution, ces pâtes très célèbres rappelées à l’ordre dans tous les magasins !

Une fois de plus, on peut dire que la crise économique n’a pas fini de faire parler d’elle dans ce contexte si particulier…

Devant une inflation qui ne finit pas de grimper de plus en plus avec le temps, et notamment des mauvaises surprises qui peuvent s’accumuler, personne n’aurait pu imaginer une seule seconde que l’on allait découvrir une situation aussi alarmante comme celle-ci.

Bien évidemment, comme vous pouvez vous en douter, si on constate que de plus en plus de personnes peuvent avoir l’occasion de signaler des produits qui doivent être rappelés dans la grande distribution, cela a aussi pu être en partie le cas ici, même si d’autres signalements ont pu avoir lieu.

Cremiobox Jambon Champignons 280G – Sodebo Risques : Substances allergisantes non déclarées Motif : La composition indiquée ne correspond pas au contenu : présence de l'allergène poisson non étiqueté sur l'emballage.https://t.co/VS0Zy5A30p pic.twitter.com/zjxDmR4EQ2 — RappelConso (@RappelConso) April 14, 2023

Des rappels de produits qui font très mal !

Dans les faits, comme vous allez le voir, c’est notamment à travers la plateforme de signalements des rappels de produits que l’on a pu découvrir cette information qui fait vraiment froid dans le dos. En revanche, si vous vous trouvez dans le cas de figure où vous voudriez éviter de devoir consommer des produits qui ne doivent plus l’être, alors vous êtes au bon endroit.

En effet, on sait d’ores et déjà que certains d’entre vous ne vont pas forcément pouvoir être concerné par ce rappel de produit, mais il va de soi que vous avez tout de même vraiment intérêt à vous informer sur le sujet si vous craignez le pire… En effet, on avait notamment pu entendre parler de très gros scandales dans le monde de l’alimentaire ces dernières années, si bien que cela va pouvoir aussi concerner bien plus de monde que ce que l’on pourrait penser dans la réalité.

Fort heureusement, en ce qui concerne ce rappel de produit, cela semble un peu moins grave que ce que l’on a pu connaître récemment avec les fameux produits surgelés qui avait été rappelés à l’ordre de façon massive…

Tous les clients qui ont acheté ces pâtes Sodebo sont concernés !

Si on pouvait espérer que certains n’allaient pas avoir besoin de revenir en magasin pour ramener ces pâtes Sodebo qui avaient l’air délicieuses, et bien c’est raté ! En effet, on a pu constater qu’avec de plus en plus de personnes qui ont pu se lancer la tête la première dans des achats alimentaires compulsifs pourraient bien le regretter à cause des substances allergisantes présentes.

En revanche, si on sait déjà que cela pourrait bien donner lieu à de vrais débats au sein de certaines familles, on sait aussi que cela va pouvoir donner lieu à de nombreux débats sur le modèle économique de la grande distribution. Bien évidemment, on peut tout de même se féliciter de voir que tout a été mis en œuvre pour permettre à tout à chacun de se retourner contre l’établissement concerné pour obtenir un remboursement si cela est nécessaire…

Voici la démarche à réaliser si vous êtes concerné !

Si vous vous reconnaissez dans ce rappel de produit, sachez d’abord qu’il s’agit du lot 3242272257158. Fort heureusement, vous allez pouvoir faire quelque chose : pour cela, il vous suffit d’abord de bien vous rendre sur le site Rappel Conso qui précise les informations sur ce fameux rappel de produit.

Comme vous le verrez, tout est mis en place pour vous permettre de retourner votre produit dans les meilleures conditions, dans le cas où vous avez bien évidemment prévu d’avoir un remboursement et si vous le faites dans des délais qui sont assez courts. Dans le cas contraire, alors vous allez malheureusement devoir jeter votre produit si vous attendez trop longtemps pour le ramener comme il se doit dans votre magasin : un vrai gâchis qu’il est préférable d’éviter !