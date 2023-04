Saumon contaminé : attention, vous êtes peut être concerné si vous avez fait vos courses dans ce magasin !

Une fois de plus, avec un scandale qui n’a pas fini de faire parler de lui, on se doute bien que cela pourrait avoir de lourds impacts…

Il est assez fréquent d’entendre parler dans les médias de nombreux scandales sanitaires, et on a pu encore une fois en avoir le cœur net avec notamment la fameuse affaire des pizzas surgelées qui avait déjà pu faire parler d’elle par le passé.

Avec un accord qui a tout juste été passé récemment, on se doute bien que toute l’histoire derrière ce scandale devrait clairement faire un peu plus de bruit que ce que l’on imaginait. D’ailleurs, si on ne sait pas encore tous les détails de cette sombre histoire, il n’est pas encore exclu que l’on ait pu se rendre compte d’un nouveau vandale qui pourrait survenir.

#RappelProduit

SAUMON FUME – SANS MARQUE Risques : Toxines endogènes : histamine (poissons, fromages, boissons alcoolisées, charcuteries) Motif : Dosage histamine en mg/kg = 214https://t.co/I2WQfomTVL pic.twitter.com/6ATdY59UFF — RappelConso (@RappelConso) April 17, 2023

Des scandales qui se multiplient dans la grande distribution !

Et pourtant, quand on s’y intéresse de plus près, on remarque que les rappels de produits sont bel et bien fréquents dans le monde de la grande distribution, mais également au niveau des producteurs locaux. Pour vous en rendre compte, il vous suffit de vous rendre notamment sur la fameuse plateforme en ligne Rappel Conso qui se charge de donner un état des lieux assez complet sur le sujet.

En revanche, il faut bien avouer que ces derniers jours, on constate que les rappels de produits, comme ce saumon fumé, semblent être de plus en plus importants, ce qui n’est pas du tout un bon signe pour ces français qui vivent parfois dans des moments plus que difficiles. En revanche, comme vous allez le voir, on peut tout de même se féliciter du fait que l’on ait pu entendre parler tout de même de ces affaires bien plus tôt que prévu, ce qui est une très bonne chose quand on y réfléchit un peu…

Un rappel de produit qui concerne des milliers de personnes : des toxines endogènes détectées !

Comme vous pouvez l’imaginer, même si les fabricants et les revendeurs prennent toutes sortes de précautions pour éviter de proposer des produits contaminés à la vente, il y a parfois de simples erreurs qui peuvent se glisser aussi. On a pu le voir notamment avec certains français qui ont pu se retrouver avec de simples erreurs sur les étiquettes, ou des cas encore plus graves.

Ceci étant dit, dans tous les cas de figures, et même dans le cas où il s’agit d’un problème d’étiquette, les conséquences peuvent être assez importantes pour toutes celles et ceux qui ont par exemple des allergies. Ceci dit, personne n’aurait pu imaginer que ce rappel de produit allait pouvoir survenir dans un contexte qui est assez difficile à anticiper, il faut bien se l’avouer, car cela viendrait bien d’un dosage histamine disproportionné selon les spécialistes…

Un dispositif mis en place si vous êtes concerné !

Si vous avez malheureusement peu de chance, et que vous êtes directement concerné par ce rappel de produit, il y a encore une chose à faire si vous lisez cet article au bon moment !

En effet, on peut notamment se féliciter pour la plateforme mise en place par les professionnels de santé qui vise à proposer des rappels de produits avec beaucoup de pédagogie, ce qui n’est pas forcément évident quand on y pense.

Par ailleurs, vous allez aussi être très content d’apprendre le fait que certains d’entre vous n’auront pas forcément besoin de se tourner vers d’autres sites qui proposent des rappels de produits, car le site web Rappel Conso qui est mis en place par les autorités est assez exhaustif sur le sujet. Autrement dit, vous n’aurez aucune crainte quant au fait de ne pas pouvoir trouver des informations comme un numéro de téléphone ou un numéro de lot.