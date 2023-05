U, Intermarché, Leclerc, Carrefour… : Vérifiez vite votre frigo, vous avez peut être un produit contaminé à l’intérieur !

Une fois de plus, on constate que même les consommateurs qui sont les plus soucieux peuvent faire de graves erreurs…

Alors que de plus en plus de français vivent dans des conditions encore et toujours plus difficiles, cela ne semble pas être en train de s’arrêter, au contraire ! Sur la toile, que ce soir aussi bien sur les réseaux sociaux que sur d’autres plateformes, on constate systématiquement des plaintes de personnes qui n’arrivent plus à faire confiance à la grande distribution.

Une confiance complément mise à mal pour l’industrie alimentaire

Il faut bien dire que même si certains d’entre vous essaient tant bien que mal de trouver des solutions pour s’en sortir, cela peut souvent donner lieu à des cauchemars pour certains d’entre vous. Une fois de plus, en revanche, il va falloir prendre rapidement les devants pour être sûr de ne pas être concerné par une situation aussi difficile que celle-ci…

#RappelProduit

Museau de porc – CLERMONT Risques : Listeria monocytogenes (agent responsable de la listériose) Motif : Présence de Listéria monocytogeneshttps://t.co/SwqwTBqYtN pic.twitter.com/SKnF2QizxS — RappelConso (@RappelConso) May 22, 2023

Vous n’êtes pas sans savoir qu’avec de plus en plus de personnes en France qui vivent dans des situations toujours plus difficiles, cela peut donner lieu à des achats alimentaires qui laissent à désirer. En revanche, en ce qui concerne ce rappel de produit pas comme les autres, il faut avoir conscience du fait que celui-ci fait partie de ces produits où on aurait pu accorder notre confiance les yeux fermés.

Malheureusement, la situation est telle que si certains d’entre vous n’auront pas toujours le réflexe de se lancer la tête la première dans des vérifications, cela peut aussi très mal se passer. D’ailleurs, ce rappel de produit concerne toutes sortes de magasins, comme Intermarché, U, Carrefour, ou encore Leclerc.

#RappelProduit

Saucisses campagne au Montlouis – LA MOTNLOUISIENNE Risques : Salmonella spp (agent responsable de la salmonellose) Motif : Présence de Salmonelle, analyse non conformehttps://t.co/TaUIF1inN7 pic.twitter.com/5ovyTlIEWG — RappelConso (@RappelConso) May 23, 2023

Une fois de plus, avec un tel rappel de produit pour ce museau de porc Clermont qui risque de faire du bruit, on se doute bien que cela ne va pas forcément faire plaisir à tout le monde. Une fois de plus, même si certains d’entre vous auront parfois envie de se lancer dans toutes sortes de vérifications, cela n’a sera pas forcément aussi facile qu’on le croit.

Un cauchemar pour les clients avec un risque de listériose important !

Une fois de plus, on peut dire que la situation est assez inédite, et cela pourrait bien donner lieu à un vrai problème pour des millions de français qui s’y trouvent mis à mal après avoir acheté ce produit. En effet, on constate que les demandes de remboursement sont assez nombreuses dans ce cas, mais ce n’est pas pour autant qu’il y a des grandes annonces !

#RappelProduit

Chipolatas aux herbes – LA MOTNLOUISIENNE Risques : Salmonella spp (agent responsable de la salmonellose) Motif : Présence de Salmonelle, analyse non conformehttps://t.co/NwSy507Hge pic.twitter.com/0W8V6CvZY4 — RappelConso (@RappelConso) May 23, 2023

En revanche, il y a de fortes chances pour que vous vous retrouviez face à de plus en plus de produits rappelés et qui ne vous concernent pas directement. En revanche, en ce qui concerne celui-ci, il est préférable de s’y intéresser de très près !

Un remboursement limité dans le temps !

Malheureusement, pour tous les clients qui ont pu se retrouver à acheter ce fameux museau de porc, dont le numéro de lot rappelé est le 1300135875, risque de cumuler les mauvaises nouvelles ! En effet, on a notamment pu apprendre que le remboursement ne serait pas possible pour une durée indéfinie.

Contre toute attente, cette pratique est d’ailleurs assez commune ! Même si cela peut vous étonner, il faut quand même bien savoir que cela leur donne souvent lieu à des problématiques communes, comme la disponibilité de certains produits que l’on ne retrouve que pendant une durée limitée. De quoi vous donner envie de bien vérifier vos courses !