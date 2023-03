Rappel de produit : attention, cette charcuterie très appréciée est rappelée, vous êtes peut être concerné !

C'est encore une fois un vrai cauchemar dans le monde de la grande distribution, notamment à l'heure où de plus en plus de français vivent dans des conditions très difficiles...

Avec l’inflation qui ne cesse de faire parler d’elle, et de plus en plus de français qui n’arrivent plus du tout à langer à leur faim, on constate que la situation n’a finalement jamais été aussi catastrophique qu’aujourd’hui…

En effet, si on aurait pu penser que l’année 2023 allait pouvoir mettre à mal d’autres industries, on constate que la situation économique est malheureusement très difficile dans le domaine de l’alimentation. Par ailleurs, avec notamment un contexte qui a pu mettre à mal des millions de personnes qui n’arrivent plus à joindre les deux bouts, on remarque que même les promotions dans les grands magasins ne sont plus forcément à suivre…

#RappelProduit

TETE ROULEE PISTACHEE 2 TRANCHES – GAST Risques : Listeria monocytogenes (agent responsable de la listériose) Motif : détection de présence de Listériahttps://t.co/NyrL7ezrkF pic.twitter.com/7ewSBLjlFM — RappelConso (@RappelConso) March 29, 2023

De plus en plus de rappels de produits dans les grands magasins !

Comme vous pouvez vous en douter, avec notamment des produits alimentaires frais qui peuvent prendre les devants, vous allez rapidement remarquer que certains d’entre vous ont pu se tourner vers des produits qui semblent assez intéressants au premier abord, mais qui ont pu toutefois se rendre compte que le jeu n’en valait pas vraiment la chandelle. Même si certains d’entre vous ont pu avoir l’occasion de faire de bonnes affaires, vous allez pouvoir aussi remarquer que les rappels de produits se multiplient un peu partout en France.

Bien évidemment, on remarque tout de même que les rayons nos charcuteries en France sont parfois mises à mal, mais le gouvernement peut réagir très rapidement avec notamment le dispositif Rappel Produit qui peut communiquer régulièrement sur le sujet, ce que l’on a pu voir ici avec un gros rappel de produit qui fait du bruit un peu partout en France…

Rappel produit : attention à cette charcuterie vendue chez Leclerc

➡️ https://t.co/tujaijtzRj pic.twitter.com/low2j1XZLf — Femme actuelle (@femmeactuelle) March 2, 2023

Une célèbre charcuterie qui était très appréciée…

Alors que des millions de français n’arrivent plus du tout à manger à leur faim, on remarque que les magasins arrivent parfois à proposer des alternatives toujours plus intéressantes les unes que les autres, mais malheureusement, la charcuterie est parfois concernée par des retours importants de produits.

Ces dernières heures, le site Rappel Produit a notamment pu communiquer sur la tête roulée à la pistache, vendue par 2 tranches, qui a pu être rappelée dans de nombreux magasins. Concrètement, il s’agit du lot numéro 3411320111654, avec une date de consommation au plus tard au 7 avril 2023. Toutefois, d’autres lots sont concernés, et ils sont assez nombreux car les dates de limite de consommation sont même différentes !

Rappel de charcuterie contaminée à la listeria https://t.co/18YUzP7FZA pic.twitter.com/lGwA3tgE5m — 24H Culte (@24sante_fr) December 12, 2018

Afin de vous permettre d’y voir plus clair, voici les différents lots qui sont concernés : 3411320111654, 3411320111654, 3411320111654, 3411320503114, 3411320503114, et 3411320111654. Issu de la marque Gast, on sait d’ores et déjà que certains d’entre vous ont malheureusement pu déjà consommer cette tête roulée car le produit a été commercialisé du 17 mars au 21 mars dernier…

De la présence de listeria détectée !

Bien évidemment, si on a pu constater un rappel de produit massif pour ce produit, cela n’a rien d’un hasard, au contraire ! En effet, ce produit a été tout simplement appelé pour une détection de présence de listeria, ou même plus précisément de Listeria monocytogenes.

Si vous êtes concerné, autant dire qu’il ne faut surtout pas consommer le produit, et vous rendre au plus tôt dans votre magasin pour pouvoir obtenir un remboursement de celui-ci avant le jeudi 13 avril, sans quoi par la suite il sera trop tard pour obtenir un remboursement de ce produit…