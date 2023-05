Lidl inaugure la semaine asiatique et fait un gros carton, vous allez halluciner !

Une fois de plus, on va pouvoir constater que les plus grands amateurs de gastronomie vont être aux anges…

Si on avait déjà pu entendre parler de gastronomie asiatique par le passé chez Lidl, ce n’est pas si étonnant que cela ! En effet, on avait déjà pu voir par le passé la grande firme allemande se lancer dans des promotions assez folles, notamment dans le domaine de l’alimentaire.

Il est vrai que depuis déjà de nombreuses années, Lidl arrive encore et toujours à frapper plus fort avec des produits qui font toute la différence, comme du porc au caramel et au riz, un bon moelleux à la noix de coco, ou du poulet Tikka Massala. Pour vous en rendre compte, il suffit d’aller voir assez régulièrement les différents catalogues de l’enseigne.

Lidl tente le tout pour le tout pendant l’inflation !

En général, on retrouve notamment de bonnes surprises à partir du mercredi avec de nouveaux catalogues qui doivent vraiment faire plaisir aux clients de Lidl. En revanche, on ne s’attendait certainement pas à pouvoir découvrir des situations aussi étonnantes que celles que l’on avait pu découvrir récemment sans les magasins, notamment depuis que l’on a pu entendre parler de l’inflation qui grimpe.

En effet, avec des tarifs qui ne sont pas forcément en votre faveur, on se doute bien que certains consommateurs ont pu perdre de très grosses sommes en ce qui concerne leur pouvoir d’achat. Bien que certains d’entre vous aient d’ores et déjà pensé à tout pour essayer de s’en sortir, en essayant notamment de faire des économies dans d’autres postes de dépenses au quotidien, l’alimentation reste tout de même une véritable nécessité !

Et pourtant, il faut bien le dire, d’autres grandes enseignes concurrentes à Lidl ont pu très récemment être mises à mal à cause de prises de décision assez contestées au niveau de leurs prix. Avec les dernières annonces du gouvernement, on se doute bien que cela pourrait avoir encore plus de répercussions à venir.

Une semaine asiatique complètement folle !

Si vous avez encore de voyager, mais que vous n’avez pas vraiment les moyens de partir pendant ce mois-ci, ce n’est pas un problème ! En effet, si vous vous tournez vers Lidl, vous pourriez très bien avoir de grosses surprises cette semaine qui a commencé mercredi pour ces produits de l’Asie…

Pour bien vous en rendre compte, il vous suffit simplement d’aller voir combien il peut être facile de trouver des opportunités chez Lidl. Comme à son habitude, on peut voir que l’enseigne allemande ne fait pas les choses à moitié, et c’est encore le cas avec cette semaine asiatique.

En effet, il vous suffit d’aller voir le dernier catalogue en date de l’enseigne allemande pour vous rendre compte de l’ingéniosité de Lidl pour proposer des prix aussi fous. Par ailleurs, avec cette saison qui s’annonce un peu plus radieuse en comparaison aux dernières semaines que l’on a pu connaître, il serait dommage de ne pas en profiter…

Avec cette semaine asiatique, il faut le dire, Lidl entend bien séduire de plus en plus de clients qui ne voudront plus jamais se rendre chez les enseignes concurrentes, mais le succès sera-t-il au rendez-vous ?

Des stocks qui disparaissent très rapidement !

Si vous avez été séduits par cette semaine asiatique, alors il ne vous reste désormais plus beaucoup de temps pour en profiter !

En effet, même si Lidl a pu annoncer que celle-ci allait durer dans une période assez courte, il arrive parfois que certains magasins connaissent des ruptures de stock encore plus rapides. En conséquence, on ne pourrait que vous conseiller de faire vos repérages dans votre catalogue Lidl avant de vous rendre sur place pour venir profiter de cette belle semaine asiatique…