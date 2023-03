Attention, vous êtes en danger si vous avez trouvé de l’argent au guichet et que vous ne faites pas cette action !

A l’heure où de plus en plus de français veulent justement en profiter pour se faire plaisir avec leurs économies, d’autres manquent clairement de moyens financiers et cherchent tous les moyens pour arrondir leurs fins de mois !

En faisant quelques recherches sur la toile, vous allez d’ailleurs rapidement constater combien il est parfois facile de trouver de l’argent, et pour cause : cela peut arriver directement depuis un guichet automatique !

Des distributeurs de billets pour arrondir les fins de mois ?

Pour cela, vous pouvez notamment essayer de faire des économies, mais cela n’est pas possible pour les cas de figures où vous manquez de moyens. En effet, si vous n’avez pas d’argent, il n’est à priori pas nécessaire de vous rendre dans un guichet automatique pour retirer des billets !

Et pourtant, il arrive parfois que certains français en profitent pour essayer de dénicher quelques billets, notamment en passant après certains passants qui oublient purement et simplement de retirer leur argent… Bien que cela soit assez étonnant, dans la pratique, on constate que cela est finalement bien plus fréquent que ce que l’on aurait pu imaginer.

En effet, comme vous pouvez vous en douter, avec notamment certaines personnes qui sont prêtes à tout pour essayer d’arrondir leurs fins de mois, ce type de solution peut parfois être évoqué, même si elle est vraiment déconseillée. Et pour cause, vous ne vous rendez pas forcément compte de ce que vous pouvez risquer si vous vous amusez à récupérer de l’argent qui vient d’un distributeur automatique…

D’ailleurs, si vous avez ou trouver quelques bikers en faisant le tour des distributeurs automatiques de banques il y a peu de temps, alors vous êtes peut être d’ores et déjà en danger sans même vous en rendre compte !

Attention, cette technique pourrait bien vous coûter cher…

Il arrive parfois que certaines idées qui nous paraissent intéressantes sont parfois plus risquées que ce que l’on aurait pu imaginer ! En effet, comme vous allez le voir, il se trouve que récupérer de l’argent qui vient tout juste d’un guichet n’est finalement pas la meilleure chose que vous pourriez faire…

Pour vous en rendre compte, il faut notamment vous renseigner sur les différents textes de lois, mais autant dire qu’en peu de personnes prennent le temps de s’intéresser à ce sujet jusqu’au jour où ils sont confrontés à de beaux billets de banque tout droit sortis d’un distributeur automatique. Et pourtant, comme vous allez le voir, le code pénal est assez clair sur le sujet. En effet, cela pourrait bien vous attirer des ennuis si vous ne prenez pas toutes les précautions indispensables !

Une démarche qui doit être faite dans les plus brefs délais !

Selon le code pénal, et plus précisément selon l’article 311-1, il se trouve que vous avez pour devoir de rendre l’argent ou le moyen de paiement à son propriétaire ! Dans le cas où vous ne savez pas de qui il s’agit alors,vous avez jusqu’à 24 heures pour remettre tout cet argent aux autorités compétentes.

Bien évidemment, il faut aussi préciser que si vous avez pu trouver de l’argent à proximité d’une banque, rien ne vous empêche de vous rendre sur place, dans la banque, et de demander à qui appartient l’argent qui a été récupéré à un moment donné, dans le cas où celle-ci est ouverte quand vous trouvez l’argent…