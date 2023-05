Faites attention, ce rappel de produit vous concerne peut-être si vous avez acheté du fromage récemment !

Une fois de plus, la grande distribution est mise à mal à cause d’une situation qui pourrait bien empirer dans les jours à venir…

Si on pouvait penser que les rappels de produits étaient tout simplement de l’histoire ancienne, et bien c’était sans compter sur ce rappel de produit qui risque très clairement de faire encore et toujours plus de bruit, notamment pour les consommateurs qui ont pu se rendre dans un grand magasin récemment.

Comme vous pouvez vous en douter, tous les plus grands magasins sont régulièrement concernés par les rappels de produits de fromages, et cela leur donne souvent lieu à des retours dans les magasins par des consommateurs qui ne sont pas vraiment contents.

#RappelProduit

Saint Nectaire Fermier – LM (Rodolphe Le Meunier) Risques : Listeria monocytogenes (agent responsable de la listériose) Motif : détection de Listeria Monocytogeneshttps://t.co/mvtGgw5MXe pic.twitter.com/TScBAGUraL — RappelConso (@RappelConso) May 17, 2023

Des remboursements massifs pourraient intervenir pour du Saint Nectaire !

Une fois de plus, avec par exemple la possibilité de se faire rembourser si vous avez pu faire un achat qui n’est pas conforme à la grande distribution et à ses attentes qualitatives, il y a un moyen de se retourner contre le magasin en question. En revanche, il faudra ne pas prendre trop longtemps car il y a toujours un risque de se retrouver face à un rappel de produit qui ne dure que pendant un court temps.

Peu de gens le savent ou en ont vraiment conscience, mais un rappel de produit, quand il s’agit comme ici de Saint Nectaire Rodolphe Le Meunier, ne saurait pas durer de façon indéfinie, et si vous vous y prenez un peu trop tard, alors vous allez malheureusement vous retrouver dans une situation où vous ne pourrez pas bénéficier d’un remboursement du produit en question.

Vous pensez être concerné par ce fameux rappel de produit qui a fait beaucoup de bruit récemment ? Dans ce cas, nous vous encourageons vivement à lire la suite de cet article qui pourrait vous surprendre…

Un cauchemar pour les plus gourmands d’entre vous !

Si vous aimez le bon fromage comme ce succulent, alors vous êtes peut être différent concerné par ce rappel de produit qui provient d’un magasin Leclerc ! En effet, c’est une fois de plus sur les réseaux sociaux et sur le fameux site Rappel Conso que l’on a pu entendre parler d’un rappel de produit qui risque bien de faire beaucoup de bruit.

Dans les faits, il s’agit pourtant d’un produit auquel on pourrait faire confiance et dont personne n’aurait pu soupçonner un rappel de produit, car le Saint Nectaire est très contrôlé. Vous pouvez vérifier votre numéro de lot : s’il s’agit du 04L130323, alors vous êtes concerné. D’ailleurs, il faut savoir que les rappels de produits peuvent parfois concerner des erreurs d’étiquette, notamment dans le cas de figure où vous vous retrouvez par exemple avec des allergènes qui ne sont pas spécifiés. Ici, il s’agit d’une détection de Listeria Monocytogenes !

Si on peut dire que cela n’a rien de grave pour certains d’entre vous, ce n’est en réalité pas le cas pour toutes les personnes qui sont concernées et qui pourraient même être tomber malade du jour au lendemain à cause d’un produit acheté dans la grande distribution…

Une mesure prise pour les consommateurs concernés

Si vous vous rendez compte que vous êtes concerné par ce rappel de produit, notamment avec le numéro du lot ou la photo que vous retrouverez sur le site de Rappel Conso, ce n’est pas perdu ! En effet, il est aujourd’hui tout à fait possible de demander un remboursement dans les plus brefs délais en vous rendant dans votre magasin.

En revanche, nous vous conseillons aussi vivement de bien regarder le numéro de téléphone qui est directement affiché sur le rappel de produit en question : cela pourra vous permettre d’en savoir un peu plus sur les démarches à réaliser, notamment si vous avez pu consommer ce produit. Il ne vous reste désormais plus qu’à procéder aux vérifications en question pour être sûr de ne pas être concerné !