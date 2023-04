Mauvaise nouvelle, ce produit est contaminé et il faut le ramener de toute urgence !

En cette période de crise économique que nous sommes tour juste en train de traverser, on se doute bien que certains d’entre vous ne vont pas forcément pouvoir apprécier le fait de se retrouver face à des produits qu’ils vont devoir ramener dans les plus brefs délais sans leur magasin, pour des raisons notamment de bactéries ou d’autres situations qui pourraient être assez critiques.

Comme vous le savez, il est d’ailleurs assez fréquent de voir certains français être complètement paniqués face à de telles situations, notamment quand on peut voir qu’il est purement et simplement impossible de passer à côté de ces rappels de produits.

Un rappel de produit très inattendu !

Fort heureusement, on constate tout de même que de plus en plus de professionnels arrivent à signaler les produits contaminés dans les plus brefs délais, ce dont on ne peut que se féliciter, il faut bien le dire. En revanche, personne n’aurait pu s’imaginer une seule seconde que l’on allait pouvoir découvrir une situation aussi dingue et alarmante avec ce rappel de produit pas comme les autres, il faut bien se l’avouer…

Comme vous allez le voir, parfois, il ne faut d’ailleurs pas se fier aux apparences qui peuvent être trompeuses. En effet, il est même assez fréquent de voir même les plus grandes marques avoir besoin de faire des rappels de produits pour repas ou des aliments qui semblaient assez délicieux au premier abord.

#RappelProduit

BLEU DE PROVENCE – SANS MARQUE Risques : Listeria monocytogenes (agent responsable de la listériose) Motif : Présence de listéria monocytogeneshttps://t.co/9F6R5HptNi pic.twitter.com/wzKLKoDBlj — RappelConso (@RappelConso) April 4, 2023

Une fois de plus, c’est d’ailleurs sur les réseaux sociaux que les internautes ont été plus que nombreux à réagir face à ce rappel de produit qui est apparu soudainement sur le site de Rappel Conso. Vous l’avez deviné, il s’agit de fromage, et plus précisément du Bleu de Provence !

La situation devient catastrophique pour tous ces consommateurs

Si on savait d’ores et déjà que certains d’entre vous avaient pu changer leurs habitudes alimentaires, il faut constater que la situation va pouvoir devenir encore plus alarmante pour tous les autres…

En effet, si on savait que certains avaient pu trouver d’ores et déjà des aliments contaminés par le passé, notamment avec parfois des alertes sur les réseaux sociaux, on peut dire que le contexte économique dans lequel nous sommes en train d’évoluer n’arrange vraiment rien.

#RappelProduit

BLEU DE PROVENCE A LA NOIX – SANS MARQUE Risques : Listeria monocytogenes (agent responsable de la listériose) Motif : Présence de listéria monocytogeneshttps://t.co/zx5awTV70v pic.twitter.com/JsmvGKoEwT — RappelConso (@RappelConso) April 4, 2023

Comme vous allez le voir, c’est une fois de plus un vrai cauchemar que l’on a pu déceler pour tous ces français qui veulent tenter de s’en sortir et manger du fromage à un bon rapport qualité/prix avec ce Bleu de Provence, et on peut le confirmer une fois de plus avec ce rappel de produit.

Bien évidemment, il faut savoir que la situation est assez similaire à ce que l’on a pu voir par le passé, notamment dans d’autres cas de figures ou cela a pu se confirmer. Une fois de plus, cela pourrait malheureusement provoquer la colère de certains d’entre vous, mais il faut rappeler que les rappels de produits sont finalement bien plus communs que ce que l’on aurait pu imaginer.

Des mesures mises en place pour les consommateurs après la détection de listéria monocytogenes

Fort heureusement, on a pu voir que les mesures ne se sont pas faites attendre bien longtemps face à toutes ces détections toutes plus étonnantes que les autres, car il s’agit idi de listéria monocytogenes. Bien évidemment, on sait que certains d’entre vous vont parfois avoir un peu de mal à comprendre ces dernières, mais il va falloir compter sur le site Rappel Conso qui a pu faire de vrais efforts pour les consommateurs dernièrement.

Avec des rappels de produits qui sont clairement indiqués et identifiés, il serait dommage de ne pas se rendre sur cette plateforme pour avoir conscience de tout cela…