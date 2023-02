Ce billet de 50 euros peut être une grosse arnaque, attention à ne pas vous faire avoir !

On peut dire que les arnaqueurs n'hésitent désormais plus du tout à employer les grands moyens pour essayer de vous dépouiller !

Il ne se passe plus une seule semaine sans que l’on entende parler d’une arnaque comme celle-ci, mais cette fois-ci, il se pourrait bien que les conséquences soient encore bien plus graves que ce que l’on imagine !​​

En effet, alors que certains français auraient notamment pu en profiter pour se faire plaisir avec certains investissements, d’autres préfèrent flairer la bonne affaire et essayer de trouver des billets ici et là, depuis l’extérieur.

De plus en plus d’arnaques pendant la crise économique !

Il est clair que cela peut toujours faire plaisir quand on trouve un petit billet ou une pièce par terre ! Que ce soit pour quelques centimes d’euros seulement, un billet de 5 euros, ou encore plus fort, un billet de 50 euros ou plus encore, il serait dommage de devoir passer à côté d’une opportunité aussi belle que celle-ci. En revanche, si on aurait pu imaginer une seule seconde que l’on allait découvrir toute la supercherie autour de simples billets, c’était sans compter sur cette arnaque complètement dingue…

D’ailleurs, il est même tout à fait probable que vous soyez victime de cette arnaque assez folle dans les prochains jours ou dans les prochaines semaines, notamment si vous ne faites pas vraiment attention aux quelques lignes qui suivent. Néanmoins, maintenant que vous avez pu entendre parler de cette petite histoire, cela ne devrait plus être un problème pour vous !

Une arnaque qui rappelle celle de la vignette Crit’air…

On peut dire que les arnaqueurs n'ont finalement jamais autant pu redoubler d'imagination, et force est de constater que cela pourrait bien donner lieu à de sacrées surprises dans les semaines à venir. En effet, si vous suivez de très près les actualités en France, et notamment les arnaques en tous genres dont on peut parfois entendre parler, alors vous avez certainement déjà pu entendre parler de la fameuse vignette Crit'Air.

Alors que certains français ont notamment pu perdre des centaines d’euros avec une telle arnaque, on se doute bien que certains d’entre vous pourraient malheureusement être les futures victimes de cette arnaque au billet de 50 euros, d’autant plus que l’on sait déjà qu’elle a pu faire un gros carnage…

Cette arnaque a déjà fait beaucoup de dégâts en France

Si cette petite arnaque du billet de 50 euros vous dit quelque chose, c’est en effet tout à fait normal ! Il se trouve que ces dernières années, on avait déjà pu avoir l’occasion d’observer exactement le même phénomène, et il se pourrait bien que vous ayez bien l’occasion de le retrouver près de chez vous.

Concrètement, si vous vous retrouvez avec un billet de 50 euros sur votre pare-brise de voiture, alors il est peut être même déjà trop tard ! Ne croyez pas que cela peut être votre jour de chance, car cela pourrait bien être le contraire…

Une escroquerie en seulement 3 étapes

Pour réaliser cette arnaque du billet de 50 euros, le billet est déposé, et l’escroc restera alors bien caché pour que la personne qui est propriétaire de la voiture revienne.

Une fois qu’elle est de retour, le voleur va attendre que le conducteur ouvre sa voiture, et se rende compte qu’un billet de 50 euros se trouve sur le pare-brise. Ce n’est qu’après être sorti du véhicule que le voleur va essayer de dérober votre voiture, notamment si vos clés restent sur le contact !