Mauvaise nouvelle pour les amateurs de viande, ce rappel de produit vous concerne sûrement !

Avec de plus en plus de rappels de produits dans la grande distribution, il est préférable de prendre toutes les précautions possibles !

Une fois de plus, avec des millions de français qui se retrouvent complètement sous la contrainte de devoir faire de grosses économies, on peut dire que cette triste nouvelle arrive en réalité au pire moment !

En effet, comme l’avez sans doute entendu, avec de plus en plus de personnes qui n’arrivent plus du tout à joindre les deux bouts, on a pu remarquer que l’inflation avait pu malheureusement donner lieu à des hausses de prix encore et toujours plus impressionnantes, il faut bien le dire.

#RappelProduit

steak haché à la demande – aucune Risques : Listeria monocytogenes (agent responsable de la listériose) Motif : Analyses non conformehttps://t.co/xnCE4ylqTx pic.twitter.com/cwnmZ2sL8K — RappelConso (@RappelConso) April 27, 2023

Des rappels de produits toujours plus massifs !

En revanche, peu de personnes auraient pu imaginer une seule seconde que l’on allait pouvoir entendre parler d’une situation aussi dingue et alarmante, il faut bien se l’avouer. Face à de plus en plus de personnes qui peuvent se retrouver mises à mal, on se doute bien que cela pourrait parfois donner lieu à des surprises encore et toujours plus étonnantes.

En revanche, nul ne sait encore comment cela va évoluer ! Avec des hausses de prix en pagaille, et parfois des consommateurs qui se retrouvent complètement pris à partie, on peut dire que la situation ne s’améliore pas, bien au contraire. Même si certains d’entre vous ont pu d’ores et déjà avoir la mauvaise expérience de se retrouver avec des rappels de produits par le passé, celui-ci risque malheureusement de concerner bien plus de monde que l’on ne l’imagine.

En effet, ce steak haché qui est rappelé massivement va faire beaucoup de bruit. Fort heureusement, avec une réaction des autorités compétentes qui a pu se faire en temps et en heure, on sait que l’on a d’ores et déjà pu éviter une très grosse catastrophe, il faut bien se le dire… D’ailleurs, si vous vous rendez sur le site de Rappel Conso, vous verrez que la Listeria monocytogenes a été très vite détecté, ce que l’on peut apprécier…

Ce scandale pourrait bien vous concerner sans que vous ne soyez au courant !

Même si certains diront parfois que la situation que nous connaissons à l’heure actuelle est assez évocatrice de l’époque dans laquelle nous vivons, il faut bien avouer que le sujet de l’alimentation est souvent mis à mal.

En effet, ce rappel de produit qui a pu être communiqué récemment a fait beaucoup de bruit et pourrait même donner lieu peut être à de nouveaux scandales alimentaires. C’est notamment sur les réseaux sociaux, avec la fameuse plateforme mise en place par le gouvernement et qui se nomme Rappel Conso, que l’on a pu découvrir cette information. Heureusement, si vous êtes concerné, il y a bien quelque chose à faire et il vous suffit de suivre les quelques instructions données en ligne…

Une démarche facilitée pour les consommateurs concernés !

Une fois de plus, on peut dire que tout a été mis en œuvre pour permettre aux milliers de consommateurs concernés par ce rappel de produit de pouvoir bien réagir en temps et en heure. D’ailleurs, cela concerne essentiellement le magasin Intermarché de Broons dans les Côtes d’Armor.

Pour cela, il vous suffit tout simplement de vous rendre au plus tôt sur la plateforme en ligne qui contient toutes les informations, et de suivre les différentes étapes indiquées. Vous verrez que certains ne se privent pas pour prendre contact par ailleurs assez tôt avec les organismes directement concernés, même si vous avez toujours intérêt à bien vérifier que le numéro de lot que vous avez correspond bien à celui que vous avez : il s’agit du 2257332830 ou du B914000021821.

Il ne vous reste finalement plus qu’à prendre les devants pour vérifier que vous êtes concerné ou non par ce rappel pas comme les autres, il faut bien se l’avouer…