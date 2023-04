Carrefour, Intermarché : de la viande contaminée dans les magasins, vérifiez si vous êtes concerné !

A l’heure où l’inflation fait encore et toujours plus parler d’elle, on est tout de même en droit de se demander comment cela pourrait donner lieu à des situations qui sont encore pires que celles que l’on a pu découvrir dernièrement. Bien évidemment, si vous avez décidé de prendre les choses en main, alors il est inutile de dire que ce que l’on va pouvoir découvrir ici est assez alarmant.

Des rappels de produits qui peuvent être dangereux !

Même si de plus en plus de personnes en France choisissent de se tourner vers des produits locaux, cela n’est pas pour autant qu’il n’y a pas un risque de se retrouver face à des rappels de produits qui sont parfois massifs, il faut bien le dire.

#RappelProduit

Terrine de lapin moutarde – Antoine Sabatier Risques : Substances allergisantes non déclarées Motif : Présence d'allergène (noisette) non déclaré sur étiquetagehttps://t.co/YGs9NEELqh pic.twitter.com/SdBTjeJfyS — RappelConso (@RappelConso) April 14, 2023

A l’heure où de plus en plus de personnes en France n’arrivent plus du tout à joindre les deux bouts, on peut dire que cela pourrait bien donner lieu à de plus en plus de problèmes pour les français qui ne savent pas comment s’en sortir. Fort heureusement, si vous avez décidé de vous lancer la tête la première dans cet article, alors vous allez mieux comprendre comment éviter les rappels de produits comme celui que nous allons vous proposer. Il s’agit du lot 3441700285408 dans les magasins Carrefour et Intermarché dans toute la France !

En effet, il faut savoir que même s’il est devenu aujourd’hui assez facile de déceler les produits qui laissent à désirer dans certains magasins, il est surtout recommandé de se rendre régulièrement sur le fameux site Rappel Conso mis en place par le gouvernement pour être sûr et certain de ne pas se tromper.

Comme vous allez le voir, il est d’ailleurs assez facile de trouver des solutions pour toutes celles et ceux qui voudraient ramener un produit qui est contaminé ou qui doit être ramené pour une toute autre raison.

Attention, cette terrine est contaminée et doit être ramenée en magasin !

C’est encore une fois un vrai cauchemar annonce pour des millions de français, il faut bien le dire… Alors que nous vivons une fois de plus dans un contexte qui peut vraiment inquiéter certains français dans le besoin, personne n’aurait pu penser que l’on allait devoir faire face à autant de problèmes sanitaires dans l’alimentation, il faut bien se l’avouer…

En ce qui concerne ce rappel de produit, fort heureusement, on a pu voir que tout a été mis en œuvre pour permettre à tous les consommateurs concernés de prendre les devants en ramenant leur produit pour obtenir un remboursement. Bien évidemment, on sait d’ores et déjà que certains d’entre vous n’auront malheureusement pas cette opportunité, car vous aurez peut être déjà consommé la terrine de la marque Antoine Sabatier dont il est question

Toutefois, si vous vous trouvez dans ce type de situation, nous vous invitons vivement à prendre contact au numéro de téléphone indiqué pour le rappel de produit : vous pourrez mieux savoir quoi faire dans ce type de circonstance, il faut bien se l’avouer…

Un dispositif mis en place pour ce rappel de produit

Bien sûr, si vous êtes concerné par ce rappel de produit, vous allez pouvoir obtenir un remboursement ! En revanche, une fois de plus, il ne faudra pas attendre trop longtemps si vous craignez de vous retrouver face à un remboursement qui pourrait ne pas être pris en compte.

Si vous pensez que vous êtes concerné par ce rappel de produit, nous vous invitons alors vivement à aller consulter les informations au plus vite pour vérifier si vous avez besoin ou pas de vous rendre en magasin pour un remboursement…