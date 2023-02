Nouvelle arnaque par SMS : votre compte peut être vidé en quelques minutes !

Si on savait d’ores et déjà que certains français étaient vulnérables, voici une nouvelle qui n’est pas belle à voir…

Les arnaques sont de plus en plus nombreuses ces dernières semaines, et nul ne sait ce qu’il pourrait encore se passer sans les prochains mois à venir. Même si on sait d’ores et déjà que certains français pourraient clairement en profiter pour essayer d’arrondir leurs fins de mois, cela pourrait aussi très mal tourner pour certains d’entre eux. Comme vous pouvez vous en douter, la situation n’a d’ailleurs jamais été aussi catastrophique que ce que l’on a pu connaître depuis des années déjà.

Des arnaques qui se multiplient avec la crise économique !

Pourtant, depuis déjà quelques mois, les alertes n’ont pas arrêté de se multiplier, jusqu’à prendre une ampleur assez considérable il y a de cela tout juste quelques mois maintenant. En revanche, personne n’aurait pu imaginer une seule seconde que l’on allait découvrir autant de situations toutes plus problématiques les unes que les autres.

Bien évidemment, avec des arnaques comme celle-ci, on se doute bien que les autorités pourraient en profiter pour réagir dans les plus brefs délais, mais on se rend compte que les décisions à prendre prennent parfois bien plus longtemps que prévu.

A l’heure où il se trouve que certains français n’arrivent plus forcément à joindre les deux bouts, on comprend mieux que cela puisse favoriser l’apparition de nouvelles arnaques comme on a pu le voir. Mais en revanche, en ce qui concerne cette arnaque, on peut dire qu’elle est assez bien ficelée et va pouvoir même vous permettre de trouver de plus amples informations sur celles et ceux qui sont derrière celle-ci…

Les aides sociales sont mises en cause !

Si vous avez l’occasion aujourd’hui de toucher des aides sociales, alors il est tout à fait possible que vous ayez reçu très récemment un SMS vous disant que votre dossier n’était pas à jour. Devant de plus en plus de personnes qui ont pu clairement avoir l’occasion de faire des demandes à la CAF pour avoir des aides sociales, on se doute bien que rien ne va se passer comme prévu pour toutes celles et ceux qui pourraient répondre à ce fameux SMS.

En effet, on a pu apprendre que des milliers de personnes avaient eu l’occasion de recevoir des SMS frauduleux de la part de personnes qui se font passer pour la CAF, et les conséquences sont alors bien plus catastrophiques que ce que l’on pourrait imaginer. Mais l’histoire ne s’arrête pas là, bien au contraire, et elle pourrait même donner lieu à des situations assez gênantes pour certaines personnes qui bénéficient d’aides sociales.

Bien évidemment, avec cette arnaque qui consiste tout simplement à faire perdre de l’argent à toutes les personnes qui choisissent de répondre à ce simple message, on se doute bien que cela pourrait donner lieu à de sérieux problèmes financiers.

Une arnaque qui peut vous coûter assez cher !

Si certains auront pu deviner qui se cache derrière cette grosse arnaque pas comme les autres, cela ne sera certainement pas le cas de tout le monde !

Attention 🚨🚨🚨🚨 la saison des arnaques sms ou mail est repartie pour un tour 🛞🚨#arnaqueSMS #cartevitale #amelisanté pic.twitter.com/MwcYNBfV6L — Isa2B (@Isa2bretagne) September 21, 2022

D’ailleurs, il semblerait que les autorités n’aient peut être pas encore réussi à identifier toutes les personnes qui ont pu avoir l’occasion de se lancer dans cette arnaque assez folle, il faut bien le dire ! On se doute, en revanche, que les personnes directement concernées vont passer par la suite un très mauvais moment lorsqu’elles seront enfin retrouvées. Toutefois, ce type de démarche peut prendre parfois plusieurs mois, pour ne pas dire dans d’autres cas de figures plusieurs années entières.