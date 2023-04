Arnaque à la CAF : vous pouvez perdre très gros si vous répondez à ce message !

Alors que de plus en plus de personnes en France vivent dans des conditions difficiles, on peut dire que ce message pourrait empirer la situation…

Il ne se passe plus une seule semaine sans que l’on entende parler d’une toute nouvelle arnaque, et cette fois-ci, cela pourrait bien vous concerner. Avec certains français qui ont notamment pu perdre des sommes assez colossales par le passé, on se doute bien que les différentes arnaques comme celle dont nous allons vous parler pourraient avoir des conséquences assez inédites.

Un cauchemar pour ces français qui perdent des sommes hallucinantes !

Pour bien s’en rendre compte, il suffit d’ailleurs de voir le nombre de personnes qui ont pu en parler sur les réseaux sociaux depuis déjà tout juste quelques mois. Si on avait pu penser que cette petite arnaque allait être très anecdotique, on remarque dans les faits que de plus en plus de personnes sont directement concernés.

Avec des personnes très malveillantes qui n’ont malheureusement pas encore été identifiées, on se doute bien en revanche que ce n’est qu’une question de temps avant que l’on en sache un peu plus. Si vous souhaitez en savoir un peu plus sur le sujet, il est purement et simplement inutile d’aller plus loin !

En effet, même si certains d’entre vous pourront parfois se lancer la tête la première dans des recherches plus ou moins fastidieuses, il faut savoir avant toute chose que cela pourrait malheureusement ne rien donner, surtout si vous avez été victime de cette arnaque et que vous souhaitez retrouver la personne qui est directement responsable de tout cela.

#cybersecurite 📩Un mail ou un SMS vous demande de mettre à jour votre dossier Caf et d'y ajouter votre numéro de carte bancaire ? ‼️ Attention, il s'agit d'une arnaque en ligne… Nos conseils pour ne pas se faire avoir par le #phishing https://t.co/TYX0ciFbAe pic.twitter.com/PwGy70bBGz — Allocations Familiales (@cnaf_actus) September 14, 2021

En revanche, ce que l’on sait, c’est désormais que la situation pourrait bien s’arrêter si de plus en plus de personnes ont justement connaissance de cette arnaque pas comme les autres.

Les aides sociales sont mises à mal à cause de cette mauvaise surprise…

Si on pensait que toutes les mauvaises arnaques autour de la CAF étaient bel et bien terminées, c’était sans compter sur le fait que l’on allait pouvoir retrouver de nouvelles informations assez surprenantes concernant cette arnaque. En effet, on peut même dire que cette dernière est assez bien ficelée, si bien que l’on pourrait bien comprendre que certains ne se privent pas pour aller rapidement cliquer sur le lieu qu’ils vont pouvoir recevoir.

On ne le dira jamais assez, mais si vous recevez un SMS qui se fait passer pour les impôts, la CAF, Netflix, La Poste, etc, ne cliquez JAMAIS sur le lien. Au pire, allez directement sur le site imité par le SMS, mais là "espaces-abonnement" dans le lien ça hurle "arnaque" pic.twitter.com/2ZwlnyBHYp — Eroz (@DweEroz) December 10, 2022

D’ailleurs, les différents arnaqueurs qui ont décidé de se lancer dans une telle démarche ont clairement décidé de prendre les devants en se diversifiant au maximum, ce que l’on peut dans tous les cas de façon très amère.

En effet, avec des victimes que l’on a pu aussi bien recenser par e-mail mais aussi par SMS, la démarche est bien évidemment différente, mais le résultat est assez identique. Il se pourrait bien que vous ayez votre compte en banque vide du jour au lendemain, notamment grâce à une date d’envoi qui n’est pas choisie au hasard et qui s’avère être redoutablement efficace, il faut bien le dire…

#phishing 📩Faux message de votre Caf mais vraie arnaque en ligne, les tentatives de phishing et d'usurpation d'identité se multiplient en cette fin d'année. ▶️Tous nos conseils pour y faire face et ne pas se faire piégerhttps://t.co/3ryrzCdJvB pic.twitter.com/FvfT8sSqHZ — Allocations Familiales (@cnaf_actus) December 1, 2021

Un signalement de plus en plus massif !

Sur les réseaux sociaux, même si certains bénéficiaires de la CAF affirment très clairement avoir pu être visés par cette grosse arnaque, on sait aussi que d’autres ont malheureusement cliqué sur le lien qui était présent sur le mail ou le message reçu par SMS.

Avec la demande de payer directement sur la page de destination pour continuer à recevoir de l’argent de la part de la CAF, on se doute bien que cela va pouvoir donner lieu à un scandale assez fou que peu de personnes auraient pu soupçonner il y a de cela quelques mois.