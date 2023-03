Arnaque au guichet automatique : attention à vos prochains retraits, cela pourrait vous être fatal !

On pensait que ces arnaques étaient anciennes, mais on constate qu’elles reviennent en force dans certaines régions !

Voilà une nouvelle qui devrait malheureusement faire bien plus de bruit que ce que l’on aurait pu s’imaginer… En effet, alors que certains français ont choisi de limiter leurs dépenses de façon assez drastique, on constate clairement que cela pourrait donner lieu à de vraies surprises pour celles et ceux qui vivent un cauchemar au quotidien à cause de leurs dépenses qui ne se passent pas toujours comme prévu.

Une bonne idée qui pourrait vous coûter très cher !

Et pourtant, avec de plus en plus de français qui veulent tout faire pour économiser et s’en sortir chaque mois sans être à découvert, on se doute bien que certains pourraient bien se retrouver dans des situations assez difficiles à bien anticiper. Pour le comprendre, par ailleurs, il suffit de se rendre sur les réseaux sociaux pour voir que la colère gronde aussi bien dans la rue que chez ces français qui n’arrivent plus à s’en sortir.

C’est dans ce cadre bien précis que l’on a pu entendre parler très récemment d’une situation assez catastrophique pour des millions de personnes. Comme vous allez le voir, avec notamment de plus en plus de français qui veulent tout payer avec des billets et des pièces de monnaie, cela pourrait bien donner lieu à des situations assez délicates.

Malheureusement, on se doute bien que certains ne vont pas se priver pour aller encore un peu plus loin, et retirer petit à petit tout l’argent de ma banque : c’est là que vous devriez faire alors très attention ! En effet, avec cette très grosse arnaque dont on a pu entendre parler dans les médias, les guichets qui peuvent distribuer des billets de banque sont une fois de plus visés par des grosses arnaques qui pourraient bien vous coûter assez cher au final, il faudra bien le dire.

Nord : le distributeur de billets d'une banque a été attaqué à l'explosifs cette nuit à Linselles. Les dégâts sont importants, les malfaiteurs sont en fuite (La Voix du Nord). pic.twitter.com/DCdO1haAAm — Infos Françaises (@InfosFrancaises) March 3, 2023

Attention à vos retraits depuis ces distributeurs de banques !

Alors que les banques n’ont pas toujours une très bonne image, on peut dire que cette nouvelle ne devrait pas contribuer à renforcer cette dernière… En effet, comme vous allez le voir, il se trouve que c’est sur le web que l’on a pu voir une fois de plus les retraits de billets mis à mal…

Concrètement, on a pu voir notamment des personnes très malveillantes mettre en place de faux distributeurs de billets par dessus les vrais, afin de pouvoir vous prendre les numéros de votre carte bancaire.

🔴 ALERTE INFO – Ce vendredi matin, des explosifs ont été utilisés pour braquer un distributeur de billets à Linselles. Les dégâts au niveau de l’établissement mais aussi autour de celui-ci sont très importants. La police judiciaire est sur les lieux. (VDN) pic.twitter.com/2jnH5PHSqY — INFO Roubaix (@InfoRoubaix_) March 3, 2023

Par ailleurs, on peut aussi noter que ces distributeurs peuvent être assez vicieux, car on constate clairement que certains apparaissent comme de vrais distributeurs en banque, ce qui est très difficile à discerner comme on peut le voir. En revanche, il y a quelques solutions qui pourraient bien vous permettre de détecter un vrai distributeur d’un faux !

Des solutions pour enfin ne plus me faire arnaquer et perdre son argent !

SI vous craignez de perdre tout votre argent à cause d’un distributeur de billets, alors sachez que cela pourrait clairement vous être très utile de savoir que ces faux distributeurs ont de petits détails à bien analyser.

En effet, vous verrez clairement que ces derniers peuvent être légèrement différents des autres, au niveau de l’interface mais aussi au niveau de l’endroit où vous allez pouvoir placer votre carte. En cas de doute, n’hésitez pas à prendre contact au plus tôt avec la banque qui est concernée pour vérifier que tout est bien en place et fonctionnel !