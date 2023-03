Arnaque par SMS : vous êtes peut- être en danger si vous avez reçu ce message !

A l’heure où de plus en plus de personnes peuvent avoir des problèmes à arrondir leurs fins de mois, on peut dire que cette nouvelle arrive vraiment au pire moment possible. En effet, vous n’êtes pas sans savoir qu’avec notamment de plus en plus d’arnaques en tous genres, force est de constater que cela pourrait bien donner lieu à de vrais scandales dans les joies à venir si cette tendance se confirme.

De plus en plus de tensions chez les français !

C’est notamment sur les réseaux sociaux que l’on a pu voir l’alerte pour la toute première fois, et cette dernière reste encore bien plus inquiétante que ce que l’on aurait pu imaginer. En effet, avec de plus en plus de personnes qui sont directement concernées par cette arnaque, on se doute bien que certains français vont être complètement pris au dépourvu en recourant qu’ils ont pu perdre des sommes toutes plus hallucinantes les unes que les autres.

Bien évidemment, cela ne va heureusement pas concerner tout le monde, et il y a bel et bien des moyens d’échapper à cette arnaque qui a pourtant pu déjà concerner un nombre assez conséquent de personnes à l’heure où nous écrivons ces quelques lignes. Bien sûr, inutile de dire que vous allez devoir avoir l’occasion de prendre les devants bien plus rapidement si vous ne voulez pas perdre tout cet argent !

Avec une arnaque redoutable comme celle-ci, on sait malheureusement que certains d’entre vous ne vont avoir le choix que de payer les sommes demandées par les personnes qui veulent essayer de tout faire pour prendre tout votre argent. En revanche, personne ne s’attendait à une telle situation…

pour tous les sms frauduleux que vous recevez vous pouvez les signaler au 33700, ou leur répondre par un autre message d’arnaque des fois ils paniquent et c’est drôle mais c’est mieux de dénoncer pour que personne ne se fasse avoir en vrai pic.twitter.com/oVh8rzIi7f — chouchou🦋 (@elblinis) February 26, 2023

Ce petit SMS pourrait bien vous ruiner !

Si vous n’avez encore jamais entendu parler de cette petite arnaque, et bien c’est une situation à laquelle vous allez être directement confronté si vous ne faites pas bien attention à tout cela. En effet, autant le dire tout de suite : même les personnes les plus vigilantes ont pu parfois se retrouver dans des situations comme celle-ci où ils ont pu perdre des sommes assez impressionnantes. Et pourtant, tout cela aurait pu bien se terminer, avec notamment un SMS qui paraissait assez anodin au départ.

Il est vrai que depuis maintenant quelques temps, on remarque que de plus en plus de commandes sont faites en ligne, et que les français sont de moins en moins nombreux à se déplacer dans les magasins. Malheureusement, vous allez voir que cela pourrait j’en donner lieu à de vraies mauvaises surprises.

🚨Attention !! Nouvelle arnaque au sms reçu ce matin !!

⬇️⬇️⬇️ pic.twitter.com/3M3VnOj4uB — ✝️🇦🇲 (@jeje_Kotchian) February 25, 2023

En effet, depuis la crise de l’énergie et avec l’essence qui augmente sa joie en jour, certains ne veulent pas se déplacer et préfèrent payer parfois un peu plus cher pour avoir une livraison de leurs produits. Malheureusement, on constate que certains ne se privent pas pour en profiter d’une façon étonnante…

Un cauchemar pour ceux qui reçoivent ce SMS et qui ouvrent le mien !

Si vous avez reçu un SMS vous demandant de cliquer sur un lien pour reprogrammer votre livraison, il se pourrait bien que cela soit un moyen détourné pour vous prendre tout votre argent.

Tiens une nouvelle arnaque au SMS ? pic.twitter.com/wj0NpROoME — Capt’ain Shampoing (@biseptine69) March 3, 2023

Malheureusement, vous allez devoir faire preuve d’une grande vigilance, car ces messages sont directement inspirés de ceux qui sont bel et bien envoyés par les transporteurs classiques. De quoi donner lieu à des séances avec des sueurs froides à toutes celles et ceux qui n’ont pas peur de reconnaître dans des situations aussi catastrophiques que celle que l’on vient donc de voir ici !