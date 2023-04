Attention aux vols de voiture, ils sont de plus en plus nombreux dans ces régions en France !

Face à un contexte économique de plus en plus problématique, on constate clairement que certains français sont prêts à tout !

Il ne se passe plus une seule journée sans que l’on ne puisse entendre parler de nouvelles dégradations, et pour cause : avec un contexte politique assez difficile à suivre, il se trouve que certains ont pu notamment se retrouver face à des vrais problèmes d’argent…

En revanche, personne n’aurait pu imaginer une seule seconde que l’on allait voir certains sujets venir sur le devant de la scène,comme notamment les vols de voiture qui sont de plus en plus nombreux dans certaines régions en France.

Un scandale qui pourrait concerner des millions de français…

Fort heureusement, comme vous l’avez compris, cela ne concerne pas directement toutes les régions, et on ne peut que s’en féliciter ! En revanche, si vous pensiez pouvoir être complètement hors de portée, et bien, il se pourrait clairement que cela ne soit pas vraiment le cas dans la réalité. Concrètement, c’est notamment suite à une grosses études que l’on a pu découvrir que bien plus de français étaient concernés par ces vols de voiture qui sont de plus en plus difficiles à suivre…

En effet, face à des techniques encore et toujours plus difficiles à suivre, on se doute bien que certains d’entre vous vont avoir du mal à supporter ces vols massifs de véhicules. Qu’il s’agisse d’une voiture ou d’un véhicule à 2 roues comme une moto ou un scooter, on remarque très clairement que la situation semble s’envenimer particulièrement dans certaines régions…

Malheureusement, même si vous avez une bonne assurance auto, que vous soyez avec une assurance au tiers, ou même avec une assurance tous risques, les conséquences pourraient une fois de plus continuer à être encore et toujours plus catastrophiques pour des millions de personnes en France…

Cette étude fait froid dans le dos, vous êtes peut être concerné !

C’est une fois de plus une étude qui a pu clairement mettre le feu aux poudres, et montrer clairement que les vols de voitures allaient pouvoir malheureusement impacter de plus en plus de français. Alors que les chiffres des vols de véhicules automobiles avaient pu être diminués de façon assez forte, il y a de cela tout juste quelques années, on a pu constater récemment une forte augmentation…

En effet, même si les experts n’ont pas encore pu comprendre les raisons pour lesquelles on a pu remarquer une telle augmentation, cela peut parfois s’expliquer à travers de grandes difficultés que l’on a pu voir, notamment à travers des témoignages suite au contexte économique actuel qui est assez difficile. Et on remarque, plus particulièrement, que certaines régions sont plus touchées que d’autres…

La région Île de France

Mauvaise nouvelle pour nos amis parisiens, car il s’agit clairement de la région qui connaît une fois de plus le plus grand taux de vols de voitures, avec une augmentation assez conséquente de +4% si on compare les chiffres à 2021…

La région PACA

De l’autre côté de la France, c’est donc dans la région PACA que l’on a pu voir une augmentation assez conséquente des vols de voitures… En effet, concrètement, on a pu voir que l’augmentation était assez conséquente et représentait un écart de +12% par rapport aux dernières mesures prises…

La région Auvergne Rhône Alpes

Pour terminer, c’est malheureusement du côté de l’Auvergne Rhône Alpes que l’on a pu observer une augmentation des vols, avec malheureusement des vols qui ont augmenté de +11% !