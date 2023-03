Grosse arnaque en cours pour les utilisateurs de Disney Plus, vous êtes peut-être concerné !

Il ne se passe plus une seule semaine sans que l’on ne puisse entendre parler des arnaques en tous genres dans le monde des médias, et pour cause : c’est une conséquence directe de l’inflation ! Concrètement, il se trouve que face à de plus en plus de personnes qui peuvent cruellement manquer de moyens, de plus en plus de personnes ne savent plus où donner de la tête et veulent alors tout faire pour essayer de s’en sortir.

Des français qui vivent une situation économique catastrophique !

Bien que certains aient purement et simplement pu décider de tout faire pour aller travailler avec parfois un second emploi, ou encore de faire des économies sur des dépenses qu’ils avaient pu avoir par le passé, certains ont très clairement pu décider de passer à la vitesse supérieure.

Malheureusement, rien ne va se passer comme prévu pour celles et ceux qui auraient pu penser ne pas pouvoir être directement concerné.

En effet, on peut vraiment dire que la crise économique que nous sommes tout juste en train de traverser ne va pouvoir épargner personne, y compris les personnes qui ne sont d’ailleurs pas forcément dans le besoin. En effet, si certains d’entre vous ont parfois du mal à joindre les deux bouts, et bien, vous avez sans même de fortes chances d’avoir un abonnement ou encore un accès à la fameuse plateforme de streaming Disney Plus.

France, 1386. Le chevalier Jean de Carrouges doit affronter l'écuyer Jacques le Gris pour sauver son honneur et rendre justice à sa femme. Retrouvez Le Dernier Duel dès maintenant sur #DisneyPlus. pic.twitter.com/m6dsPSiUpD — Disney+ FR (@DisneyPlusFR) March 17, 2023

Arrivée pendant la crise sanitaire liée au coronavirus, cette plateforme a pu récemment se démarquer de toutes les autres, à commencer notamment par Netflix qui a pu être mis à mal pendant longtemps. Mais comme vous allez le voir, en ce qui concerne la fameuse firme américaine qui a pu populariser Mickey et ses amis il y a de cela plusieurs décennies en arrière, plus rien ne sera jamais comme avant…

Attention, cette arnaque concerne tous ceux qui utilisent Disney Plus !

A l’heure où de plus en plus de personnes en France n’arrivent plus du tout à s’en sortir, on comprend tout à fait le fait que certains ne vont pas forcément réussir à trouver le moyen d’arriver au bout de la crise économique sans perdre de l’argent. Et pour cause, on peut dire que les arnaques n’arrêtent pas de se multiplier de plus en plus avec le temps, si bien que certains français ne savent plus du tout où aller pour éviter ces dernières.

On aurait d’ailleurs pu penser que le web était un très bon rempart pour éviter les grosses arnaques, mais il n’en est rien ! Si vous pensiez pouvoir espérer voir de nouvelles séries et des films sur Disney Plus sans risquer de vous faire arnaquer, et bien c’était sans compter sur une très grosse arnaque qui pourrait peser très fort sur la balance…

En effet, si vous avez reçu un message par SMS ou par mail récemment, vous êtes sans doute concerné par cette grosse arnaque qui vise les abonnés et les utilisateurs de Disney Plus !

🇫🇷📺 FLASH | #DisneyPlus devrait augmenter ses prix afin de limiter ses pertes économiques. 👉 Depuis 2019, la plateforme a perdu près de 10 milliard de dollars en investissant pour attirer les abonnés. — Cerfia (@CerfiaFR) March 13, 2023

Une arnaque très inspirée de Netflix !

C’est encore une fois une arnaque qui s’inspire directement de la plateforme Netflix qui va pouvoir viser les abonnés de Disney Plus. En effet, à l’heure où Netflix demande justement aux abonnés de ne plus du tout partager les codes de connexion à toute la famille et aux amis, cette arnaque vise à présenter les choses de la même manière pour Disney plus. En revanche, pour le moment, personne ne connaît l’ampleur de cette très grosse arnaque qui pourrait aller très loin !