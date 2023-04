Ce couple perd 4000 euros à cause d’une assurance d’imprimante, ils vivent un vrai cauchemar !

On constate une fois de plus que ce sont parfois les personnes les moins fortunées qui peuvent perdre le plus d'argent !

Une assurance 4000 euros, les propriétaires hallucinent !

Malheureusement, il faut constater que ce sont parfois des français qui ne s’attendaient pas à perdre des sommes aussi conséquentes, et qui vivent alors dans des conditions très difficiles… En effet, c’est une fois de plus une arnaque qui a pu faire parler d’elle sur les réseaux sociaux, mais qui a pu également semer le drame dans les finances de ce couple qui ne s’attendait pas à perdre une somme aussi impressionnante.

On m’apprend qu’un numéro est ouvert au parquet de Paris pour cette arnaque. J’ai porté plainte pour être enregistrée avec les autres personnes bernées comme moi !

Alors que ces derniers s’attendaient tout simplement à souscrire à une assurance d’imprimante, ils ont pu se rendre compte que la somme qu’ils avaient perdu était assez énorme… Et pourtant, sur le principe, il faut bien dire que souscrire une assurance pour son imprimante n’est pas très choquant en tant que tel, et on peut même dire que cela reste tout à fait normal !

En revanche, peu de personnes auraient pu penser que cette arnaque allait coûter aussi cher…

Avec une perte qui aurait pu avoisiner les 4000 euros, on imagine que les personnes concernées ont pu débourser une somme qu’ils ne s’attendaient sûrement pas à devoir payer une assurance à un prix aussi dément, il faut bien le dire !

Mon enquête sur les pratiques de la Fnac-Darty et de la Sfam à nouveau disponible. https://t.co/UAPPGcFYdu via @YouTube — Khadija Toufik (@Khadija_Toufik) December 13, 2022

Une vaste escroquerie qui aura duré très longtemps…

C’est un vrai cauchemar que ce couple a pu vivre, et pour cause : tout cela aurait même pu débuter au mois de décembre en 2018… A l’époque, ce couple très amoureux pensait acheter une imprimante dans un grand magasin, et on peut même dire que l’appareil ne coûtait d’ailleurs pas bien cher !

En effet, on a notamment pu voir dans les médias que cette imprimante ne coûtait que 59,99 euros au total, ce qui reste malgré tout très abordable quand on y pense, il faut bien le dire… En revanche, avec pendant 4 ans des souscriptions à une assurance pour imprimante qui aurait pu coûter finalement 4000 euros, on se doute bien que ce couple a pu y perdre beaucoup…

On ne savait pas d’où venaient ces prélèvements indus !

Bien que la ligne apparaisse assez clairement sur la facture, ce couple ne pensait sûrement pas devoir payer une somme assez hallucinante. Et pour cause, il se trouve que les petits prélèvements de seulement 17,99 euros par mois, on se doute bien que cela a pu faire beaucoup de bruit par la suite, même si le couple affirme ne pas avoir bien fait attention à ses comptes à l’époque…

Pratiques commerciales: L'UFC-Que Choisir porte plainte contre l'assureur SFAM et Fnac Darty (https://t.co/1OeNFQu3GO) https://t.co/6SXbHPW7pJ — 1001portails_fr (@1001portails_fr) August 30, 2018

Une perte colossale pour ces français !

Ce n’est donc qu’au bout de 4 ans que ce couple a pu remarquer finalement qu’ils avaient dû souscrire à cette fameuse assurance pour leur imprimante. Avec des sommes qui ont pu retenir leur attention à la fin de l’année 2022, on se doute bien que c’est sans aucun doute la crise économique qui aura pu signer la fin de cette arnaque !

C’est vrai, on n’a pas trop fait nos comptes… Sur nos relevés bancaires, on a bien vu passer des prélèvements de 17,99 €. Mais avec nos deux enfants, on s’est dit que c’était peut-être un abonnement quelconque !

Fort heureusement, on sait désormais que la société responsable va pouvoir être connue de tous, et donc arrêter ces activités frauduleuses…