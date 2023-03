Arnaque au colis : vous êtes peut être visé sans vous en rendre compte !

Il ne se passe plus une seule semaine sans que l’on ne puisse entendre parler des arnaques en tous genres, mais cette fois-ci, il semblerait que cela ait pu aller encore un peu plus lol que ce que l’on imagine. Comme vous allez le voir, avec notamment de plus en plus de français qui ont pu avoir déjà l’occasion de passer des commandes sur le web, les colis sont de plus en plus nombreux !

Cette arnaque se multiplie avec les colis livrés !

En revanche, il ne faut tout de même pas penser que tous les messages que vous pourriez recevoir pour des colis sont bel et bien authentiques, car vous pourriez être très surpris de voir les différentes arnaques qui peuvent aujourd’hui circuler.

En effet, les français sont une fois de plus mis à mal par une situation assez catastrophique et qui pourrait bien en surprendre plus d’un ! Si on a pu entendre parler de cette nouvelle sur les réseaux sociaux, c’est pourtant bel et bien dans la vraie vie que des personnes ont pu perdre des centaines d’euros.

Malheureusement, la situation est pire que prévue, et vous pourriez bien vous retrouver mis à mal par un vrai problème dont on a déjà pu entendre parler par le passé, et qui a pu reprendre le devant pendant le milieu de l’année ! Cette fois-ci, on sait en revanche que certains français ne vont certainement pas se faire avoir deux fois par ces fameux messages qui peuvent se faire passer pour des sociétés de livraison de colis !

Faites gaf aux arnaques sur leboncoin au lieu de mon MacBook Pro 16 pouces le mec m’a envoyer une feuille découper et il fait la victime .. #leboncoin #arnaque #colis pic.twitter.com/YNkbVYFDqc — 🇲🇶🇩🇿 (@princesslylie) March 15, 2023

En effet, même si le mot a pu passer à travers le web, on craint en revanche que les personnes les moins technophiles se retrouvent mises à mal avec notamment une arnaque qui pourrait leur coûter assez cher dans le temps…

Un cauchemar pour La Poste, Chronopost, et les autres compagnies de livraison…

Si vous avez prévu de passer une commande sur le devant de la scène dans les prochaines heures ou même encore dans les prochains jours, il va falloir redoubler de vigilance, car les arnaques sont encore assez nombreuses en France ! Concrètement, on sait même d’ores et déjà que cela va pouvoir concerner plus de personnes que ce que l’on ne pouvait imaginer.

Avec toutes les compagnies de livraison qui ont pu être visées récemment, et pas seulement les plus connues, on se doute bien que ces prises de contact en masse peuvent avoir leur petit effet tant elles sont bien réalisées.

Dans les faits, on remarque que cette arnaque pas comme les autres se matérialise avec un message que l’on peut recevoir par mail ou tout simplement par un simple SMS. Ce message, qui vous indique que votre colis est perdu, pourrait bien vous coûter très cher si vous ne prenez pas toutes les précautions nécessaires !

AHAHHA bah oui le fameux colis que j’ai pas commandé c’est trop l’arnaque du siècle ça pic.twitter.com/QukOuWwfFt — Happy dz ✪ (@Akhisan_) September 21, 2022

Un paiement à ne surtout pas faire !

A l’exception de certains colis qui peuvent passer par des taxes douanières, notamment si vous décidez de passer des commandes de produits pour le Japon, il y a assez peu de chances que vous ayez besoin de payer de nouveaux frais pour une commande que vous allez pouvoir passer sur le web.

Et pourtant, cette arnaque consiste bel et bien à vous demander de payer une taxe en plus suite à la livraison prévue de votre colis ! Dans ce cas précis, n’hésitez pas à prendre contact directement avec le marchand en ligne chez qui vous avez pu faire un achat… si vous en avez vraiment fait un récemment !