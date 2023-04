Arnaque à la carte bleue : attention à ce SMS que vous pouvez recevoir !

Une fois de plus, les arnaqueurs n’hésitent plus à se lancer dans des actions toujours plus originales !

Ces dernières semaines, les autorités ont été très occupées face à de plus en plus d’actes de vandalisme, comme on a pu le voir notamment à travers les dernières manifestations qui ont pu faire beaucoup de bruit. En revanche, peu de personnes osent parfois parler des actes qu’ils peuvent subir à travers d’autres situations, à commencer notamment par de plus en plus de personnes qui subissent de grosses arnaques, il faut bien le dire !

Des arnaques encore et toujours plus évoluées !

Une fois de plus, ce ne sont d’ailleurs pas les plus fortunés d’entre vous qui sont visés, même si on a pu constater que cette grosse arnaque pouvait clairement faire de plus en plus de bruit chez putes les tranches d’âges et chez toutes les personnes, quels que soient les revenus que vous pourriez toucher.

Etre remboursé en cas d'arnaque, c'est souvent possible lorsque vous avez payé par carte bancaire… grâce à une technique méconnue : le "chargeback" ! Comment ça marche ? On vous explique tout ! https://t.co/W9ffaMRNus pic.twitter.com/bvPSeRTvH5 — Signal-Arnaques (@SignalArnaques) February 12, 2020

Avec de plus en plus de personnes qui n’arrivent plus du tout à joindre les deux bouts, on se rend compte d’ailleurs que les situations que l’on rencontre sont parfois assez difficiles à vivre, notamment d’un point de vue strictement financier. Néanmoins, on a récemment pu apprendre des informations assez dingues sur certaines arnaques qui ont pu faire du bruit dans certains milieux, et qui tendent très clairement à prendre une ampleur encore et toujours plus considérable.

Pour bien comprendre la situation, il convient tout de même de bien entrer dans les détails. Une fois de plus, on peut remarquer que ces arnaqueurs osent tout, et d’ailleurs, ils misent sans cesse sur le fait que plus l’arnaque pourrait être conséquente, plus elle a de possibilités de faire du bruit… Mais, fort heureusement, si vous prenez toutes les dispositions bien en amont, vous allez voir qu’il est assez facile de se tourner vers une action pour s’en sortir et ne pas subir cette grosse arnaque à la carte bancaire !

[Flashinfo] #Démarchage téléphonique abusif, arnaque sur internet, #harcèlement téléphonique, #fraude à la carte bancaire : quels sont vos droits, comment vous protéger avec https://t.co/bIdcCTYyVR

En savoir plus >> https://t.co/ZVxoDxfpJH pic.twitter.com/YnCEjAiJhO — Service Presse DILA (@PresseDILA) March 23, 2023

Un simple message qui pourrait tout changer pour vous !

De nos jours, il faut bien le dire, les achats sur le web ont eu tendance à se démocratiser de plus en plus ! Avec des situations qui sont parfois assez anodines sur le papier, on peut tout de même remarquer que certains d’entre vous n’arrivent pas toujours à bien comprendre les différentes façons de fonctionner en ce qui concerne les arnaques

En revanche, on a notamment pu voir qu’avec un simple message, certains d’entre vous ont pu perdre de très grosses sommes d’argent ! En effet, vous avez sans doute pu remarquer que quand vous faites un achat sur le web, vous allez pouvoir recevoir un message de la part de votre banque, notamment avec un SMS qui mentionne votre demande. Néanmoins, il est fort probable que lorsque vous avez un tel message, cela se passe également à travers votre application bancaire, où vous n’avez besoin que de valider ce message !

Un glissement de doigt qui pourrait vous coûter cher…

Alors que les banques ont parfois décidé de ne plus proposer de SMS de validation, mais une simple validation d’un achat bancaire sur une application, les arnaqueurs n’ont alors plus qu’à faire des achats massifs, et à attendre que l’un d’entre eux soit validé !

En effet, ces derniers jouent sur le fait notamment que vous allez pouvoir accepter, à un moment donné, un achat qui est directement réalisé sur le web. Malheureusement, dans ce cas précis, la porte se referme sur vous, et vous n’aurez alors plus aucun moyen d’invalider votre achat indirect…