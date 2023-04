Arnaque à la facture d’eau : des milliers de français pourraient être concernés !

Il ne se passe désormais plus une seule semaine sans que l’on ne puisse entendre parler de nouvelles toutes plus inquiétantes les unes que les autres dans les arnaques. En effet, vous n’êtes pas sans savoir que la situation est plus que dramatique pour des millions de personnes en France, notamment chez toutes celles et ceux qui peuvent manquer cruellement de moyens financiers.

Une situation économique propice aux arnaques !

Avec des pertes d’emploi massives en tous genres, et notamment des personnes qui n’arrivent pas toujours à savoir où donner de la tête, on se doute bien que les français qui sont malheureusement dans le besoin sont parfois prêts à tout pour essayer d’arrondir comme il se doit leurs fins de mois.

En revanche, personne ne s’attendait à ce que l’on entende parler d’une toute nouvelle arnaque comme celle qui vient de survenir il y a de cela tout juste quelque jours à peine. Malheureusement, vous allez remarquer que les arnaques se multiplient un peu partout en France, et il est finalement tout à fait possible que vous vous retrouviez dès aujourd’hui dans une situation où vous ne pourrez pas forcément savoir où donner de la tête dans ce contexte plus que difficile.

Si on avait pu imaginer que la situation allait se calmer depuis la rentrée, il n’en est rien, et on peut même penser que les toutes dernières réformes dont on a pu entendre parler en France sont une fois de plus un fléau qui a pu aggraver la situation. A l’heure où certains d’entre vous vont pouvoir se tourner vers de plus en plus de solutions alternatives pour essayer d’arrondir les fins de mois, certains n’ont pas hésité à prendre de mauvais chemins en se lançant dans de grosses arnaques…

🔴 EN DIRECT

Emmanuel Macron souhaite mettre en place une "tarification progressive" de l'eau en France https://t.co/nzTiLmtbfh pic.twitter.com/mZ55qQalUH — BFMTV (@BFMTV) March 30, 2023

Mauvaise nouvelle pour ces usagers, ils ont tout perdu !

Si vous pensiez pouvoir être à l’abri des arnaques en tous genres, c’était clairement sans compter sur cette arnaque qui fait de plus en plus de bruit en ce moment même, et qui pourrait vous mettre dans une situation plus que délicate.

Concrètement, avec notamment de plus en plus de français qui ont pu se retrouver face à des arnaques sur leur facture d’eau, on se doute bien qu’il y a forcément au moins une personne de votre entourage qui peut être concernée.

Plan eau : une facture plus salée pour les gros consommateurs, là où c’est déjà appliqué, ça paie !

➡️ https://t.co/JIrwWhOEce pic.twitter.com/IBT2T8AVjI — Le Parisien | Ma Terre (@lp_materre) March 30, 2023

Par ailleurs, avec une forte méconnaissance des français en ce qui concerne la gestion de leur eau au quotidien, on se doute bien que vous allez pouvoir malheureusement vous retrouver dans les jours qui viennent dans une situation assez similaire à celle que l’on a pu découvrir il y a encore tout juste quelques semaines déjà, avec notamment des arnaques à la CAF qui ont pu faire beaucoup de bruit. Mais cette fois-ci, en ce qui concerne cette fameuse arnaque, et bien la situation est assez différente, il faut bien le dire…

"Globalement le prix de l’#eau va exploser car il y aura cette tarification qui va se généraliser. D’autre part E. #Macron a annoncé d’énormes investissement. Il va falloir effectivement investir beaucoup et cela va se répercuter sur la facture de l’eau". @MarcLomazzi #cdanslair pic.twitter.com/9UYxippC8y — C dans l'air (@Cdanslair) March 30, 2023

Une arnaque bien huilée, le piège se referme très vite !

Si vous craignez de ne plus avoir d’eau, et bien, vous êtes principalement visé par cette grosse arnaque ! En effet, ces spécialistes des arnaques en profitent pour aller contacter les personnes qui manquent de moyens pour les informer que leur eau sera coupée s’ils ne payent pas l’amende qu’ils doivent à la société chargée de leur administrer de l’eau.

Avec des paiements qui se font parfois de façon automatique, on sait d’ores et déjà que certains vont être mis à mal par certains arnaqueurs qui pourraient se retrouver assez convaincants, il faut bien le dire…