Grosse arnaque qui vise les clients de Disney Plus : vous êtes peut être concerné sans le savoir !

Une fois de plus, il n’en a pas fallu plus à certains clients de la plateforme de streaming de Disney pour signaler cette grosse arnaque que l’on a pu découvrir. En revanche, il faut bien le dire : personne ne s’attendait à pouvoir découvrir une arnaque aussi bien ficelée que celle que l’on a pu découvrir ces tous derniers jours.

Il est bien clair que si Disney Plus a pu être visé par cette grosse arnaque, ou plus précisément les clients de la plateforme, les autres concurrents ont aussi été visés !

Un succès qui est au rendez-vous pour Disney !

Bien évidemment, si nous avons déjà pu rater ce type d’informations par le passé, ce n’est pas un simple hasard, bien au contraire… Devant de plus en plus d’arnaques comme celle-ci, on peut dire qu’il n’a jamais été trop tôt ou trop tard pour se prémunir de toutes les situations comme celle-ci.

Comme vous pouvez vous en douter, en revanche, on constate clairement que certains d’entre vous ne vont pas forcément voir d’un très bon œil le fait que la plateforme de streaming qui fait un carton est une fois de plus visée. Malheureusement, on peut même dire que c’est ni plus ni moins le revers de la médaille pour Disney Plus, qui a pu proposer son service concurrent à Netflix en France pendant la crise sanitaire liée au coronavirus.

Wow, gros rabais sur Disney+ Ça se pourrais-tu que ce soit une arnaque? Mmhhh… 🤔#DisneyPlus pic.twitter.com/87Iv4hQ7P4 — Eric de Montigny (@popcultureqc) November 10, 2022

Même si on a pu voir que le succès de la plateforme a été assez immédiat, force est de constater que les défauts sont là aussi et vont malheureusement avoir des impacts assez impressionnants. Mais alors, en quoi consiste cette arnaque et comment pouvez-vous l’éviter ?

Cette arnaque vise tous les clients de Disney Plus !

Si on savait d’ores et déjà que la plateforme avait pu connaître quelques déconvenues ces derniers temps, cela a pu se confirmer une fois de plus sur les réseaux sociaux qui ont pu commencer à relayer cette information.

Une incroyable histoire d’amitié entre deux rescapés des tranchées décidant de monter une arnaque aux monuments aux morts. Retrouvez Au Revoir Là-Haut, un film d’Albert Dupontel, en streaming dès maintenant sur #DisneyPlus. pic.twitter.com/rXZ7X2rqQQ — Disney+ FR (@DisneyPlusFR) March 3, 2023

En effet, il semblerait que depuis déjà quelques semaines, certains arnaqueurs pourraient en profiter pour relayer des fausses demandes d’informations auprès de tous les clients supposés de Disney Plus. Il faut d’ailleurs préciser que les données qui sont utilisées ne sont pas issues d’une fuite de la plateforme, bien au contraire !

En effet, les arnaqueurs en profiteraient pour utiliser des adresses e-mails qu’ils auraient pu récolter d’une toute autre façon, en misant toutefois sur le fait que les clients Disney Plus feront partie de la liste, ou du moins en partie. Malheureusement, il faut bien le dire, l’histoire ne s’arrête pas là, et on a pu voir clairement que certains ne se privent pas pour tout balancer sur les réseaux sociaux quand ils peuvent être visés par une telle arnaque !

Une demande de paiement à éviter à tout prix !

Si vous recevez un tel e-mail qui serait soi-disant de la plateforme Disney Plus, vous avez donc tout intérêt à faire le nécessaire pour ne pas payer cette grosse arnaque ! Dans les faits, on constate que cette arnaque vise essentiellement à demander aux clients de renouveler leur mode de paiement, ce qui s’avère être en réalité une grosse arnaque qui pourrait bien vous coûter assez cher.

Voilà qui devrait pouvoir enfin remettre les pendules à l’heure pour tout le monde, même si on sait clairement que tout le monde ne va pas forcément penser à vérifier la véritable identité de Disney Plus en ce qui concerne les e-mails qui ont pu être envoyés !