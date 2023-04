Arnaque dans les transports : attention aux fraudes à la carte !

Avec de plus en plus de personnes qui se ruent dans les bus et dans le métro, cette arnaque pourrait clairement vous concerner…

Si on se doutait bien que certains d’entre vous avaient pu récemment avoir de vrais problèmes de paiement avec leur carte bancaire, c’était sans compter sur cette toute nouvelle arnaque qui est venue couronner le tout.

En effet, vous n’êtes notamment pas sans savoir qu’avec de plus en plus de personnes qui vivent des situations encore et toujours plus compliquées au quotidien, cela a de quoi inquiéter toutes celles et ceux qui auraient pu prendre part à certains achats en particulier.

Un cauchemar qui pourrait bien vous arriver !

Ceci étant dit, une fois de plus, c’était sans compter sur une situation plus que catastrophique dont on a pu entendre parler et qui n’a pas fini de faire du bruit. Comme vous pouvez vous en douter, il arrive même parfois que certains arrivent à se retrouver face à des comptes en banque où il ne reste même plus rien, et où les conditions peuvent être réunies pour plaisir de lourds agios.

En effet, il arrive parfois qu’en plus de perdre de l’argent avec des sommes assez conséquentes, certains d’entre vous se retrouvent également avec des sommes à payer en complément à leur banque, dans le cas où ils se retrouvent à découvert. Mais en revanche, personne n’aurait pu imaginer une seule seconde que l’on allait pouvoir entendre parler d’une situation aussi catastrophique pour les personnes qui ne veulent plus perdre du temps et de l’argent avec notamment une arnaque assez monstrueuse, il faut bien le dire.

Wesh les individus !

Aujourd'hui, je veux vous parler du système de transport SK, d'un réseau de métro abandonné en banlieue parisienne, et de l'arnaque du siècle !

C'est parti ! ⤵ pic.twitter.com/9QbGlDPWf1 — Valérie Pécresse hate account 🚉 (@dracobis) December 30, 2020

Malgré le contexte actuel où les grèves ont pu se multiplier, de nombreux français sont encore assez nombreux à devoir utiliser les transports en commun pour se déplacer. En revanche, les conséquences peuvent être alors bien plus catastrophiques que ce que l’on aurait pu imaginer, il faut bien le dire. Alors que certaines se trouvent dans un contexte difficile, il faut avoir conscience que la situation peut aussi largement empirer de bien d’autres façons…

Une arnaque qui ne prend que quelques minutes…

Si on avait pu penser que cette arnaque allait pouvoir se limiter à seulement certaines personnes, c’est finalement une arnaque bien plus impressionnante à laquelle on a pu assurer sur les réseaux sociaux en voyant les nombreux commentaires. En effet, comme vous allez pouvoir le remarquer, il ne se passe plus une seule semaine sans que l’on ne puisse entendre parler d’un nouveau scandale avec des arnaques à couper le souffle.

Comme vous pouvez l’imaginer, une fois de plus, ce sont les personnes qui ont le moins de moyens financiers qui sont visés ! En effet, on a pu notamment constater que c’est notamment au sein des transports en commun que cette grosse arnaque avait pu sévir et faire bien plus de mal que l’on aurait pu se l’imaginer. En revanche, personne n’aurait pu penser que cela allait pouvoir aller aussi loin que ce que l’on vient de voir…

Attention à votre carte bancaire !

Cette arnaque vise tout simplement à se servir du mode sans contact de votre carte bancaire, avec notamment des bus et des métros qui peuvent être bondés pendant les heures de pointe.

Une fois de plus, il va falloir s’atteler à la tâche et voir de quoi il en retourne avec notamment des personnes qui peuvent gagner des sommes hallucinantes avec un simple terminal bancaire. Fort heureusement, depuis que les autorités ont pu avoir connaissance de cette histoire, on constate clairement que les problématiques sont bien moins nombreuses que par le passé…