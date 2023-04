Arnaque sur Amazon Prime : attention à cet e-mail qui pourrait vous coûter très cher !

A l’heure où les arnaques sont de plus en plus nombreuses sur le web, personne n’aurait pu imaginer une seule seconde que l’on allait pouvoir entendre parler d’une situation aussi dramatique que celle que l’on vient de découvrir ces derniers jours.

En effet, cela n’aura vraiment pu échapper à personne : devant de plus en plus de personnes qui peuvent avoir du mal à joindre les deux bouts, les arnaques sont de plus en plus sophistiquées et peuvent même donner lieu à des problématiques qui peuvent être assez difficiles à comprendre.

Une arnaque qui vise de plus en plus de clients !

En revanche, si on savait d’ores et déjà que la situation allait pouvoir devenir aussi critique, on aurait pu difficilement anticiper sur le fait que les clients d’Amazon allaient pouvoir être touchés. Comme vous pouvez vous en douter, même si certains d’entre vous ont pu déjà souscrire un abonnement sur Amazon Prime ces derniers temps, cela ne vous empêche pas de faire attention à l’ensemble de vos achats.

Et pourtant, il se pourrait bien que vous fassiez les frais d’une très grosse arnaque si vous ne faites pas bien attention. Bien évidemment, on sait d’ores et déjà que certains d’entre vous ont déjà pu subir cette grosse arnaque, et il est peut être même déjà trop tard !

La livraison de livres coûtera au minimum 3 euros à partir d’octobre, une épine dans le pied d’Amazon Où comment les libraires copains des auteurs eux memes copains des politiciens, nous emmerdent ! 3e et en plus ils sont pas contents !!!https://t.co/cZA2n8N8Uy — antiArnaque (@antiArnaque2022) April 10, 2023

Néanmoins, si vous pensez que vous n’avez pas encore pu voir passer cette grosse arnaque qui concerne Amazon, alors nous vous encourageons vivement à bien lire les quelques lignes qui suivent. Vous allez notamment voir que cette grosse arnaque vise le monde, et même les internautes qui n’utilisent pas forcément Amazon Prime pourraient bien se retrouver face à un vrai dilemme, il faut bien le dire.

Amazon Prime mis à mal par cette arnaque hallucinante…

Si on se doutait bien que les arnaques peuvent être de plus en plus spécifiques, il est tout de même très difficile de croire que c’est une fois de plus Amazon qui va devoir faire les frais d’un vrai bad buzz. C’est notamment sur les réseaux sociaux que l’on a pu commencer à entendre parler de cette grosse arnaque, et force est de constater que cela pourrait bien faire plus de bruit qu’on ne le croit.

Attention à l'arnaque tendance de la vente de colis perdus au kilo !!

Des youtubeurs (tiens donc !) font même la pub pour cette mode…

Vous n'aurez rien de valeur, que des merdes !

Le monde des Bisounours : CA N'EXISTE PAS !https://t.co/A2awmEsNnA — Rabatjoie-tv (@rabatjoietv) April 14, 2023

Une fois de plus, vous allez en revanche devoir faire attention à tout ce que vous pouvez lire depuis votre adresse mail, car c’est un accès de premier choix pour les arnaqueurs du web ! Concrètement, ces derniers ne se privent plus du tout pour envoyer des mails de façon massive à des millions de personnes en France et dans le monde, sans forcément se demander par ailleurs s’il s’agit de clients sur Amazon ou pas.

Ces mails sont d’ailleurs assez suspicieux, car ils vous demandent de vous connecter sur votre compte Amazon, ce qui peut rapidement vous mettre à mal si vous ne prenez pas toutes les précautions possibles.

Attention arnaque je n ai pas de compte Amazon pic.twitter.com/7lqn5evONE — 🇨🇵🇪🇺businesschipie renaissance (@bussinesschipie) January 31, 2023

Des informations précieuses pour les arnaqueurs

Une fois de plus, si vous avez peu été visés par cette grosse arnaque, alors vous allez devoir apprendre à bien faire attention à ne pas cliquer n’importe où !

En effet, vous pourriez vous retrouver sur une fausse page web du site Amazon qui vise à récupérer toutes les informations de votre compte, comme votre carte bancaire, mais aussi votre fameux compte Amazon Prime qui pourrait être utilisé par la suite pour récupérer de nombreuses commandes avant que la supercherie ne soit révélée au grand jour…